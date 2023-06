Mundial 2023: Rayron Gracie vence absoluto faixa-marrom e destaca defesa

Share it

O tão aguardado Campeonato Mundial 2023 começou de forma fumegante nesta quinta-feira, 1º de junho. O primeiro dia de ação da competição mais importante do Jiu-Jitsu coroou os campeões nas faixas-marrom e azul e reservou combates eletrizantes.

Rayron Gracie é o novo campeão absoluto na faixa-marrom. Sob as orientações de Kyra e Roger Gracie em seu córner, Rayron brilhou no aberto após ser derrotado por Nico Maglicic na final do peso superpesado. Após ficar com o vice no ano passado, Rayron enfim conquistou o título mais almejado de sua categoria. O filho de Ryan deu a volta por cima e derrotou três adversários no decorrer da campanha dourada.

“Fiz uma aula especial com Roger em Londres e aqui fiz o dever de casa”, comentou após garantir o ouro, com os microfones da IBJJF.

Rayron e Gabriel Brod protagonizaram um duelo emocionante na final do absoluto. Com o placar zerado e duas vantagens para cada lado, o Gracie desempatou o confronto nos últimos 30 segundos quando marcou mais duas vantagens, dada após chegar ao cem-quilos. Antes, Rayron passou por Edelson “Cirilo” da Silva e Luccas Lira.

“A defesa é o aspecto mais importante do Jiu-Jitsu e eu confio nisso como competidor. Creio que se você tem uma defesa afiada e se protege bem, uma hora ou outra você volta a atacar e vence”, apontou o campeão absoluto.

Cole abate reina no peso leve

Helder Tropeço foi avassalador no pesadíssimo. O faixa-marrom da Frates Jiu-Jitsu finalizou as quatro lutas que disputou na divisão e foi premiado pela eficiência de seu jogo. Na decisão, “Tropeço” finalizou Leon Mendonça com um bote letal na chave de pé.

O australiano Nicholas Maglicic teve atuação de gala no superpesado. O aluno de André Galvão fez uma caminhada sem falhas e venceu quatro combates para se tornar campeão. Ele que já derrotara Rayron na final do Pan 2023, voltou a superar o rival. Nico controlou o Gracie e marcou 6 a 0 para sair vencedor. O atleta da Atos raspou e pegou as costas. Ele tentou finalizar Rayron com estrangulamentos, mas ele defendeu as investidas.

A Atos também faturou o ouro no peso pesado. Luccas Lira, recém-chegado à equipe liderada por André Galvão, bateu Gabriel Ribeiro, da Dream Art, na final da categoria. Lira superou Gabriel na decisão dos árbitros, após o empate por 0 a 0 nos pontos. No decorrer de sua trajetória rumo ao título, Luccas travou uma luta eletrizante contra Gabriel Brod e derrotou o atleta da FP Team por 2 a 0.

Alehander Mariano trouxe mais um ouro para a Atos. O meio-pesado, que chegou na equipe há menos três meses, foi recompensado pelo desempenho sem falhas. Na final da divisão, Alehander derrotou Nolan Patrick por 4 a 1 nas vantagens, em confronto empolgante. O campeão acelerou o ritmo na reta final e refutou os ataques do oponente.

A faixa-preta ganhou um reforço de peso para os médios. Trata-se de Rafael Silveira, que foi promovido à elite do Jiu-Jitsu pelo professor André Galvão. Responsável por garantir mais um ouro para a Atos, Rafael derrotou o campeão brasileiro Gabriel “Caboja” Galvão por cinco vantagens na final. Após o fim do embate, Galvão arremessou a faixa-preta no tatame. Rafael a pegou e correu em direção aos companheiros de Atos para celebrar a conquista.

Cole Abate conseguiu o cobiçado Grand Slam nesta temporada. O “Menino de Gelo” cumpriu árdua missão ao vencer o campeonato. O atleta da AOJ derrotou Mateus Moraes por uma vantagem, após o empate por 2 a 2 nos pontos. O curioso é que a vantagem foi marcada nos primeiros segundos, quando ambos puxaram para a guarda, só que Cole ficou por cima. Graduado faixa-marrom após brilhar no Europeu 2023, em janeiro, o garoto prodígio provou novamente a periculosidade de seu Jiu-Jitsu.

Marco Mendes sagrou-se campeão no peso-pena, ao fechar com o amigo e parceiro de Dream Art Guilherme Fernandes. Os finalistas foram promovidos faixa-preta no lugar mais alto do pódio. Na semifinal, Marco marcou 6 a 2 sobre Akira Yano, enquanto Guilherme bateu Cleison Gabriel por 2 a 0.

O peso-pluma Kevin Gabriel fez uma campanha irretocável no peso-pluma e foi graduado faixa-preta após se destacar na Pirâmide californiana. Ele, que já vencera o Brasileiro e o Pan neste ano, mostrou que é o melhor de sua categoria entre os marrons. Na final, o atleta da Dream Art superou Jefferson Fagundes por 3 a 1 nas vantagens.

Shay Montague emplacou uma virada espetacular contra Everton Célio na final do peso-galo. Shay perdia por 2 a 0 até que reverteu a diferença nos 5 segundos finais. Ele pegou as costas do adversário e fez 4 a 2 no apagar das luzes.

Eduardo Alves triunfa na faixa-azul

O peso médio Eduardo Alves se consolidou como o melhor faixa-azul do mundo. Atleta da Alliance, Eduardo boletou o ouro duplo depois derrotar o campeão pesadíssimo João Victor “Bolinho” por uma vantagem. Eduardo selou a vitória nos instantes finais, quando encaixou um armlock da guarda fechada.

Antes, Eduardo Alves brilhou em sua categoria. O lutador da Alliance bateu Luan Patrick por três vantagens, após o empate por 2 a 2 nos pontos. Eduardo, que já conseguira o ouro duplo no Pan 2023, foi graduado faixa-roxa pelo professor Michael Langhi.

Confira abaixo os resultados na faixa-marrom:

peso-galo: Shay Montague

peso-pluma: Kevin Gabriel

peso-pena: Marco Mendes

peso leve: Cole Abate

peso médio: Rafael Silveira

peso meio-pesado: Alehander Mariano

peso pesado: Luccas Lira

peso superpesado: Nicholas Maglicic

peso pesadíssimo: Helder Tropeço

Absoluto: Rayron Gracie

