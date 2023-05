Mundial 2023: quem será o rei absoluto na faixa-preta?

Share it

O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2023 será disputado entre os dias 1º e 4 de junho, e reunirá mais de 2 mil competidores na charmosa Pirâmide, em Long Beach, Califórnia. A competição da IBJJF promete colocar frente a frente os grandes astros do esporte e quer coroar os melhores faixas-pretas da atualidade.

O absoluto masculino está com o trono vago desde que o atual campeão, o gaúcho Nicholas Meregali, anunciou que não disputaria o torneio. Diante da ausência do hábil gaúcho, o posto mais almejado do esporte ganhou novos pretendentes ao reinado.

A equipe de GRACIEMAG selecionou cinco lutadores que podem se tornar o novo campeão absoluto e buscar dar início a uma nova Era no esporte. Confira os postulantes a seguir:

1. Erich Munis

Um dos favoritos ao título no aberto é o paulista Erich Munis. Recém-chegado à equipe Frates Jiu-Jitsu, Erich faz uma temporada sublime com as conquistas do GP Absoluto, promovido pelo BJJ Stars em abril deste ano, que lhe rendeu um prêmio de R$ 200 mil, e do título pan-americano superpesado, em março. Assim como na edição passada do Mundial, Erich chegou à final do Pan 2023, mas foi derrotado por Meregali nos pontos. Dono de uma guarda plástica e repleta de arapucas, Erich pode complicar o jogo de qualquer adversário e provou-se um competidor formidável no decorrer dos últimos anos.

2. Kaynan Duarte

Kaynan Duarte plantou uma hegemonia no peso pesado nos últimos dois anos e buscará o tri, desta vez, no superpesado. O craque da Atos também está à caça de seu primeiro título mundial absoluto desde que foi graduado faixa-preta. Ele teve desempenho irretocável no único torneio da IBJJF que disputou neste ano. Em janeiro, Kaynan faturou o ouro duplo no Europeu após finalizar as sete lutas que teve pela frente. As principais armas do pupilo de André Galvão são os estrangulamentos das costas e o armlock. Ele competiu no GP Absoluto, do BJJ Stars, mas foi desclassificado ao atacar Mica Galvão com uma chave de joelho.

3. Fellipe Andrew

Fellipe Andrew foi o vencedor do ranking do adulto faixa-preta pela IBJJF da temporada 2022/23. A decisão foi anunciada pela Federação nesta terça-feira, 29 de maio. Os resultados vitoriosos consagraram a liderança do lutador da Alliance, que correrá atrás de mais um ouro. Vale ressaltar que Andrew ficou com o título absoluto no Mundial 2021 após Felipe Preguiça ser flagrado no doping. Na edição passada do campeonato, ficou em terceiro no aberto. O pernambucano chega em alta ao torneio mais importante de Jiu-Jitsu após ser campeão brasileiro. Ele se destacou no BJJ Stars 10 e foi vice-campeão do GP Absoluto, ao ser superado por Erich Munis nas vantagens.

4. Victor Hugo Costa

Victor Hugo Costa chega em alta à Pirâmide depois de dominar o Brasileiro 2023. O astro cearense garantiu o ouro duplo ao se sagrar campeão no pesadíssimo e no absoluto. No decorrer da competição, o aluno de Xande Ribeiro finalizou nomes como Victor Honório, Pedro Alex “Bombom” e Cleyton Flores. Victor Hugo é o atual bicampeão mundial pesadíssimo e sonha com seu primeiro ouro absoluto mundial na faixa-preta. Habilidoso guardeiro, Victor Hugo tem botes letais como carta na manga e também mostra-se um passador impecável que sempre busca a finalização. Ele terá forte concorrência nas duas categorias, mas tem as credenciais para se tornar o atleta de Jiu-Jitsu mais temido do mundo ainda este ano.

5. Gutemberg Pereira

Quando Gutemberg Pereira está em ação no tatame, é certeza de emoção. O lutador da GFTeam tem um Jiu-Jitsu ofensivo e evidencia o alto poder de periculosidade de sua guarda. Apesar de ter sido derrotado por Devhonte “Bones” Johnson em sua primeira luta no GP Absoluto do BJJ Stars, jamais pode ser subestimado. O finalizador formado pelo mestre Julio Cesar também competirá no superpesado e almeja seu primeiro título mundial na faixa-preta.

6. Roosevelt Sousa

Roosevelt Sousa quase chocou a comunidade do Jiu-Jitsu quando teve um começo avassalador contra Nicholas Meregali na final do Pan 2023. O atleta da Fight Sports executou uma raspagem nas primeiras interações e por pouco não pegou as costas de Meregali. Roosevelt ainda tentou um estrangulamento durante a blitz, mas o adversário resistiu à turbulência. Apesar da derrota, Roosevelt foi o competidor que ofereceu mais perigo a Meregali no Pan. Ele se mostrou um lutador agressivo, finalizador e ousado contra o atual rei mundial absoluto.

Erich Munis, Kaynan, Fellipe Andrew, Victor Hugo, Gutemberg Pereira e Roosevelt. Esquecemos algum nome de sua preferência, fiel leitor?

Comente com a gente então: qual é o seu palpite para o aberto masculino no Mundial 2023? Oss!