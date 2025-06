Jiu-Jitsu a Serviço da Comunidade: O Trabalho de Vinicius Wong com a Border Patrol e Além

Share it

Muito mais que um professor de tatame, o brasileiro Vinicius Lino Wong está deixando sua marca em projetos sociais nos EUA e até no treinamento de elite da polícia de fronteira americana. Conheça a história de quem está usando o Jiu-Jitsu para transformar vidas — dentro e fora da academia.

Em 2023, a Border Patrol — órgão que atua na segurança de fronteiras dos Estados Unidos — precisava renovar o treinamento de seus agentes com técnicas de controle corporal mais modernas, seguras e eficazes. A solução veio de onde poucos esperavam: um faixa-preta brasileiro de Jiu-Jitsu com base em San Marcos, Califórnia.

O nome: Vinicius Lino Wong, professor responsável pela Alliance Jiu-Jitsu San Marcos e ex-campeão nacional da IBJJF.

Do tatame para a linha de frente

Com uma abordagem técnica, adaptada ao uso de equipamentos e situações reais, Vinicius criou uma metodologia exclusiva de defesa pessoal aplicada para agentes da BORTAC — a unidade tática da Border Patrol.

“O conhecimento técnico e o profissionalismo do professor Vinicius elevaram significativamente nossa capacidade de atuação”,

afirmou um supervisor em carta oficial entregue à equipe da Alliance em janeiro de 2024.

As sessões foram realizadas dentro da sede da polícia de fronteira e também na própria academia, com foco em posicionamento, controle sem lesão e transições rápidas para contenção. Segundo carta de recomendação emitida pelos agentes, os resultados foram “notáveis”.

Transformando a comunidade local

Mas o impacto de Vinicius não para nas forças de segurança. Seu trabalho na Alliance San Marcos também se estende à comunidade de forma mais ampla:

• Aulas gratuitas para crianças com foco em prevenção ao bullying;

• Programa de bolsas sociais que incentiva boas notas na escola em troca de treinos;

• Eventos beneficentes com arrecadação para ONGs e veteranos de guerra.

“O Jiu-Jitsu tem que ser uma ferramenta de transformação social, não só de performance. Na nossa academia, a formação de caráter vem antes do pódio”, diz o professor.

Alunos que fazem a diferença

Desde sua chegada à Califórnia, Vinicius tem orientado tanto iniciantes quanto atletas de alto nível. Nomes como Fellipe Andrew, campeão mundial da IBJJF, e PJ Barch, referência no grappling americano, já passaram por seus treinos e consultorias táticas. Ambos citam Vinicius como peça importante na preparação para campeonatos de grande porte. Além disso, a Alliance San Marcos já começa a formar seus próprios talentos locais com resultados expressivos em Opens regionais da IBJJF.

Pontes entre culturas

Com fluência em inglês e português, Vinicius tem atuado como uma verdadeira ponte entre o Jiu-Jitsu brasileiro e os serviços públicos norte-americanos.

“É como se eu estivesse retribuindo tudo o que o esporte me deu”, comenta. “O Brasil me formou como atleta. Os EUA me deram estrutura e oportunidade. Poder ensinar agentes da Border Patrol e ao mesmo tempo formar crianças na Califórnia é uma honra.”

Com novos treinamentos programados com a Border Patrol nos próximos meses e iniciativas sociais ganhando força na região, Vinicius Wong mostra que o Jiu-Jitsu pode — e deve — servir à sociedade.

“Servir é a maior medalha que o Jiu-Jitsu pode me dar”, diz Vinicius.