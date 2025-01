Lágrimas e abraço de sucuri: veja o retorno de Marcelo Garcia ao Jiu-Jitsu

Share it

Nessa sexta 24 de janeiro de 2025, o astro quarentão Marcelo Garcia voltou à ativa com disposição de garoto.

Após se ausentar dos tatames por conta de um câncer no esôfago, o astro formado pela Alliance, hoje radicado no Havaí, voltou dando seu abraço de sucuri no japonês Masakazu Imanari no One Championship, em luta nas regras do grappling. A finalização veio em menos de cinco minutos.

“Eu não fiquei quase 14 anos sem lutar para vir aqui, vencer uma e depois ficar esperando tudo de novo”, sorriu Garcia, ainda no ringue do evento One 170, na Tailândia. “Quero lutar logo que possível, e creio que tenho uma luta por fazer: o One Championship organizou uma luta minha com Shinya Aoki antes e por algum motivo não rolou. Torço que seja ele o meu próximo oponente.”

Confira como ele fez, a seguir. Para o card completo, clique aqui.