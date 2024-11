O dia em que Marcus Buchecha premeditou seu mata-leão

Share it

Marcus Buchecha voltou a finalizar no One FC. O faixa-preta da Checkmat agora tem 5 vitórias e 1 derrota no MMA.

Seu treinador Léo Vieira comentou o feito com o GRACIEMAG.com:

“O Buchecha cantou a luta antes de acontecer. Ele premeditou tudo que ia fazer, e desta vez deixou a luta fluir com total harmonia. O resultado foi uma aula de Jiu-Jitsu, contra o wrestler iraniano Amir Aliakbari. Creio que o Buchecha amadureceu com a derrota recente, e aprendeu a tomar decisões e ajustar ataques com mais paciência, sem querer ganhar rápido. O resto foi a habilidade natural dele”, disse o professor e campeão mundial.

Confira o mata-leão de Buchecha, aos 3min15s do primeiro assalto, no evento na Tailândia.