GFTeam comemora título no Rio Summer e reforça hegemonia no circuito

A GFTeam começou 2026 de onde parou: no topo do pódio. No Rio Summer, primeiro grande evento do ano da CBJJD, a equipe conquistou o 1º lugar geral, dando sequência ao protagonismo que marcou a temporada passada, quando terminou campeã do ranking geral de 2025.

Para o professor Márcio Tubarão, responsável pela GFTeam na competição, o resultado é consequência de um processo que vem sendo retomado e fortalecido dentro do circuito. “É o segundo ano que a GFTeam volta a correr o circuito Rio Mineirinho da CBJJD, e eu tinha certeza que o trabalho da federação, com premiações, passagens, premiações para atletas novos, jovens, ia mostrar que a GFTeam está no lugar correto”, afirmou.

A presença maciça da equipe no evento foi um dos diferenciais. Segundo Tubarão, 170 atletas representaram a GFTeam nesta etapa, um número bem superior ao da primeira participação no retorno ao circuito, no ano anterior: “A equipe vem se empenhando cada vez mais, contando com os melhores atletas, para que nós pudéssemos subir na primeira colocação do pódio. Isso mostra a nossa hegemonia, hoje a GFTeam é a dona do Rio. O Rio tem dono, podemos dizer assim”.

O professor atribui o desempenho ao engajamento coletivo dos líderes da equipe. “Todo esse processo se deve à união de todos os professores. A preocupação do professor da GFTeam em levar seus atletas a competir na melhor forma física e técnica e o diferencial. É o que a GFTeam tem realizado de diferente em relação a outras equipes”, explicou.

A conquista no Rio Summer também dialoga diretamente com o excelente ano de 2025, quando a federação cumpriu as premiações previstas no ranking. “Essa conquista veio do ano maravilhoso que foi 2025, onde a federação cumpriu com tudo que tinha prometido. Tivemos o atleta Neto Aranha, que ganhou a passagem para a Europa. E a GFTeam, como campeã, também conseguiu outra passagem. Isso motiva muito, e valoriza o profissional, a GFTeam, o professor e o atleta”, ressaltou.

Por fim, Tubarão reforçou o pilar que sustenta a identidade da equipe. “Juntos somos mais fortes sempre. Uma coisa que o nosso mestre Júlio César sempre determinou é que, quando um está lutando, todo mundo está junto. A coordenação faz barulho do lado de fora, e os professores se mostram preocupados não só com seus alunos, mas com os alunos de toda a GFTeam. Enquanto estivermos unidos, seremos um time vencedor.”

Confiante, ele projeta uma temporada positiva. “Só tenho a agradecer pelo empenho de todos os professores que estão colocando seus atletas nos eventos e acreditando no nosso trabalho. Estou certo de que 2026 vai ser muito melhor do que foi 2025 para todos nós”, finalizou.