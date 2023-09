As 7 maiores lições de Carlos Gracie para você ter sucesso na carreira

Share it

1) A arte de pensar grande

Mestre Carlos Gracie Jr sempre repete uma frase que o pai adorava, um verso do poeta e jornalista pernambucano Manuel Bastos Tigre: “Penses grande, e seus feitos crescerão. Penses pequeno, e irás direto ao chão”.

(O original está no livro “Antologia da Boa Vontade”, 1955: “Muito covarde tem capitulado / Antes de haver a luta começado; Pensa em grande, e os teus feitos crescerão; pensa em pequeno, e irás depressa ao chão; O querer é o poder arquipotente / É a decisão firmada em tua mente…)

Pensar grande é o início de tudo. Independente do campo em que você atua, a extensão dos sonhos refletirá o alcance dos feitos, acreditava Carlos. Voltemos no tempo até 1925. E se imagine como um empreendedor.

Você então recebe um jovem em busca de investimento e ele explica que tem uma ideia de negócio: montar uma academia de Jiu-Jitsu. De quê, meu filho?

Sim, Jiu-Jitsu, uma arte marcial de origem japonesa. Num país sem qualquer tradição no assunto, sem um mercado já pronto, sem história e sem quaisquer ídolos esportivos (não tínhamos nem uma seleção competitiva de futebol).

Possivelmente você nem atenderia este jovem. Carlos tampouco contou com qualquer banqueiro. Ele simplesmente vislumbrou algo promissor para este pequeno campo, e começou a ensinar em casa. E isto foi só o início.

2) Investir a longo prazo

Ao observarmos o Jiu-Jitsu no mundo atual, é difícil visualizar que há cem anos a arte caminhava para o desaparecimento, minada no próprio berço oriental. Mas também quem é capaz de enxergar cem anos adiante? Carlos enxergava. Não por acaso, o faixa-vermelha pai de Carlson, Robson, Reyson, Rilion e tantos craques e insistiu no ramo. Ele almejava uma explosão. Que aconteceu mundialmente apenas na década de 1990, mas que demorou bem menos para conquistar a capital brasileira, o Rio de Janeiro. Em 1950 a Academia Gracie já era uma grande potência, e não só econômica. Dentro daquele espaço de treinos na avenida Rio Branco, treinavam futuros presidentes, generais, donos de emissoras, músicos, políticos, empresários, arquitetos e policiais. A nata da cidade e os futuros campeões, em todas as áreas, eram discípulos dos Gracie.

3) Raciocinar sem preconceitos

Inovar foi desde o princípio um grande traço da genialidade de Carlos Gracie. O famoso anúncio de jornal criado pelo pioneiro, “Se você quer ter um braço quebrado, procure a academia Gracie”, e suas variações, é um exemplo de seu marketing agressivo (literalmente), ainda mais naquele início de século XX. O raciocínio de Carlos obedecia a esse padrão heterodoxo. Ele adotou um modo de vida completamente inovador e fora da engenharia da sociedade moderna. Desde a forma de educar os filhos à maneira de gerir os negócios, passando por religião, alimentação, moradia, rede de relacionamentos, amizades. Carlos não comia churrasco nem arroz com feijão, ou tomava cafezinho, só porque nasceu sob essas tradições. Ele estudava o bem estar e vivia sob suas leis e regras. E talvez o fato de que é possível ser bem sucedido desta forma seja não só a sua principal lição, mas também o principal elemento moldador do seu legado.

4) A família como referência

Valorizar a família não é invenção do pioneiro do Jiu-Jitsu no Brasil. Há séculos a

família é considerada uma das mais importantes instituições da sociedade. O que Carlos fez de diferente foi arquitetar a união familiar além do tradicional formato marido-mulher-filhos. Ele buscava, se possível no mesmo teto, ter juntos irmãos, filhas, sobrinhos, netos, primos e inclusive amigos e alunos. Basicamente, quanto mais gente, melhor. Se fosse necessário, ampliariam o sítio e o número de quartos. Quanto mais próximas essas pessoas estavam, maior a sintonia entre elas.

5) Sem saúde, não há sucesso

Hoje, todos os livros e manuais ao estilo “7 hábitos das pessoas altamente eficazes” remetem à saúde pessoal. Um dos fundamentos é, por mais ocupado que você seja, separar espaço para exercício e cuidar da sua forma física e mental, caso contrário não há vigor para cumprir as outras prioridades com afinco. Pois Carlos sabia disso 50 anos antes. Ele desenvolveu um método alimentar peculiar, na tentava de blindar o sistema digestivo e reforçar o sistema imunológico. Este resultado foi especialmente importante para um negócio que dependia da disposição física para se manter e prosperar. Professores sem energia certamente não convenceriam aluno ou aluna nenhuma.

6) A curiosidade é a grande aliada

Desde sempre, Carlos estimulava a curiosidade de seus filhos e filhas. Como as academias sempre foram freqüentadas por pessoas bem sucedidas nas mais variadas profissões, os

professores sempre foram capazes de aprender com sumidades com mais conhecimento do que a grande maioria dos professores. Carlos demostrou que, se a pessoa conseguir unir a educação tradicional com a universidade do tatame, a probabilidade do aprendiz sobressair é muito grande, e não precisa ser muito observador para encontrar exemplos desses casos no meio do Jiu-Jitsu – de juízes do STF a médicos, e até o Oscar Niemeyer.

7) Liderar sem oprimir

Carlos foi o líder da família até sua morte, em 1994. Seu irmão caçula, Helio dedicou toda a vida aos preceitos do irmão, seguindo-os à risca e acreditando neles com uma disciplina ímpar. Helio assumiu a gerência da academia criada pelo irmão, analisou e

aprimorou o Jiu-Jitsu, ajudou a criar os filhos de Carlos, e foi peça fundamental para o legado Gracie. Décadas antes de Pelé, tornou-se o primeiro herói nacional do esporte brasileiro. Pois Carlos nunca tentou ofuscar a luz do irmão que, no fim da vida, e após a morte, tornou-se também herói internacional. A capacidade de atrair pessoas dedicadas, talentosas e inteligentes e abrir o espaço para que elas desenvolvam todo seu potencial e ganhem crédito por isso é a maior de todas as lições, e se aplica a qualquer um.

