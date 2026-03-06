Copa Prime reúne cerca de mil atletas no litoral norte gaúcho

Share it

No dia 22 de fevereiro, a cidade de Tramandaí foi palco da maior competição de Jiu-Jitsu já realizada no litoral norte do Rio Grande do Sul. A etapa da Copa Prime reuniu 956 atletas, consolidando-se como um marco esportivo regional e reafirmando a força do circuito no desenvolvimento e valorização da arte suave no estado.

Com 78% dos competidores vindos de fora do litoral, o evento movimentou significativamente a economia e o cenário esportivo local, promovendo integração entre equipes e elevando o nível técnico das disputas. A estrutura apresentada, aliada à expressiva participação de atletas, reforça o crescimento consistente da Copa Prime no Sul do Brasil.

Um dos grandes momentos da etapa foi a presença do atleta multicampeão e atual campeão europeu Leonardo Ferreira, natural de Tramandaí. Reconhecido por suas conquistas nos principais palcos da modalidade, Léo representou não apenas um nome de destaque no evento, mas também um símbolo de inspiração para as novas gerações.

“Ter um atleta da cidade, com projeção internacional e resultados expressivos no cenário internacional, presente em uma competição desse porte fortalece o sentimento de pertencimento e estimula jovens talentos a acreditarem no esporte como caminho de excelência”, declarou a organização do evento. “A realização desta etapa reafirma o compromisso da organização em descentralizar grandes competições, fomentar o esporte nas cidades do interior e proporcionar experiências de alto nível técnico para atletas de todas as categorias.”

Agora, o circuito volta suas atenções para a decisão da Summer Prime, que definirá os primeiros campeões da temporada, que garantirão premiação em dinheiro e as primeiras vagas para a majestosa Copa dos Campeões, palco da disputa pelo cinturão mais cobiçado.

As inscrições estão abertas pelo site prosports.soucompetidor.com.br.

A #03Prime2026 acontece no dia 15 de março, em Porto Alegre. Mantendo a tradição, leitores da GRACIEMAG contam com cupom especial de desconto nas inscrições: GracieMagSummer.

A temporada 2026 já demonstra sua força. E o próximo capítulo está prestes a começar. Oss!