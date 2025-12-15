Copa dos Campeões consagra elite do BJJ gaúcho

Share it

No domingo 7 de dezembro, o Jiu-Jitsu do sul do país viveu um espetáculo à altura de seus maiores talentos. A Copa dos Campeões reuniu diversos atletas da região em uma edição marcada por intensidade, técnica e emoção do início ao fim.

Foram 73 cinturões disputados, contemplando desde as categorias de base até as categorias Master 4+5+6, em uma demonstração clara da força, diversidade e longevidade do nosso esporte. Cada luta carregou histórias, trajetórias e a busca incansável pelo título mais cobiçado da temporada!

Entre os destaques, estão os campeões faixas-pretas. No Adulto masculino, o ouro ficou com Vinicius Ceconi (foto abaixo). No Adulto feminino, Cintia Camargo da Fontoura Honorato (foto ao final da reportagem) foi a campeã.

Entre os veteranos, sagraram-se campões: Gabriel Henrique dos Santos Oliveira (Master 1), Ramon Rost (Master 2), Leonardo Morosetti de Lima (Master 3), Daniel Lopes Rodrigues (Master 4), e Fábio Kroeff Cardoso (Master 5+6). CLIQUE AQUI e confira todos os resultados.

Mais de 16 mil reais distribuídos em dinheiro, como premiação, reforçando o compromisso da organização do evento com a valorização dos atletas que se dedicaram durante toda a temporada 2025 da Copa Prime de Jiu-Jitsu.

A Copa dos Campeões 2025 encerra mais um capítulo marcante da modalidade e pavimenta o caminho para desafios ainda maiores. Prepare-se para a temporada 2026, amigo leitor! Se você quer fazer parte dessa história, a hora é agora!

Garanta sua presença na #01Prime2026, no dia 18 de janeiro, em Capão da Canoa, e saia na frente na busca por sua vaga na Copa dos Campeões 2026!

Acesse www.prosports.soucompetidor.com.br, utilize o cupom GracieMagSummer e garanta já a sua vaga!