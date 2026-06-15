Os detalhes da derrota de Poatan no UFC

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Alex Poatan subiu de categoria e buscou o inédito tricampeonato do UFC, desta vez entre os pesos-pesados e em plena Casa Branca, um dos cenários mais emblemáticos dos Estados Unidos. O resultado, porém, não veio.

O francês Ciryl Gane surpreendeu o brasileiro no segundo round, trocando de base e aplicando um jab com a mão mais forte.

O golpe derrubou Poatan, que ainda sobreviveu por alguns segundos ao tentar se recuperar com um single leg. O brasileiro então sofreu uma longa saraivada de socos e cotoveladas brutais. CLIQUE AQUI e confira o lance!

Mesmo sem cair no chão, Poatan ficou grogue o suficiente para o árbitro da luta encerrar o combate, para o lamento da torcida tupiniquim ao longo da madrugada desta segunda-feira, 15 de junho.

A ascensão de Poatan no UFC é uma das trajetórias mais rápidas e impressionantes da história das artes marciais mistas (MMA). Após migrar do kickboxing profissional, o atleta conquistou o cinturão dos pesos-médios (até 84 kg) contra Israel Adesanya e, posteriormente, subiu de categoria para dominar os meio-pesados (até 93 kg), faturando o título linear em uma divisão acima. Em menos de cinco anos na organização, seu estilo agressivo e o poder de nocaute transformaram o “Chama” em uma das maiores estrelas do esporte mundial.

Buscando um feito totalmente inédito, Poatan decidiu abrir mão de seu título nos meio-pesados para subir novamente de categoria, mirando o topo da divisão dos pesos-pesados. O objetivo histórico era unificar três cinturões em divisões de peso diferentes, algo nunca antes alcançado por nenhum lutador na história do Ultimate.