Confira as 10 melhores academias de Jiu-Jitsu, segundo o ranking esportivo da IBJJF

A temporada do Jiu-Jitsu desportivo costuma ter seu desfecho no fim de maio, com a festa do Mundial da IBJJF.

No grandioso evento da Pirâmide de Long Beach, em sua 29ª edição, a Federação Internacional divulgou as dez academias mais bem ranqueadas no esporte, na temporada 2024/2025.

Os representantes das diferentes escuderias receberam troféus pela conquista.

Confira!

1. Gracie Barra

2. CheckMat

3. Alliance

4. GFTeam

5. AOJ

6. Fratres BJJ

7. Atos Jiu-Jitsu

8. DreamArt

9. Nova União

10. Carlson Gracie Team

Para mais detalhes, visite IBJJF.org.