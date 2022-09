Veja quem está na frente no Ranking Meiaguarda 2022 no Ceará

Share it

O calendário do Ranking MEIAGUARDA no estado do Ceará está a todo vapor. Com o termino do primeiro semestre de competições, a classificação do concorrido prêmio já tem seus favoritos ao título de melhor do ano da temporada 2022.

Nomes como o do ex-UFC Godofredo Pepey, e os faixas-pretas Italo frota, Romulo Leandro, Fabiano Trindade e Ana Virginia Maia, além do faixa-marrom Daniel Bruno e os pequenos Ricardo Bezerra, Davi Lucas, Yarley Santos, Arthur Rocha, Erick Zada, Gisela Yohanna, Bianca Ribeiro, Ana Crislane e Rihanna da Silva, entre outros brigam pelas cabeças.

Confira abaixo a tabela do ranking, que há doze anos estimula e divulga os atletas do pré-mirim ao sênior, e que no final do ano premiará 148 atletas, sete com passagens aéreas para qualquer campeonato dentro do Brasil.

Adulto

Faixa-preta

1º Italo frota (Karkara)

2º Davi Carlos (Ubuntu)

3º Julio Chaves (Hope JJ)

Faixa-marrom

1º Daniel Bruno (Checkmat)

2º Rodrigo Feitosa (Rond Team)

3º Guilherme Cordeiro (Checkmat)

Faixa-roxa

1º Kauan Rodrigues (Hope JJ)

2º Gabriel Sousa (Ubuntu)

3º Enzzo Bastos (Hope JJ)

Faixa-azul

1º Daniel Viana (GFTeam)

2º Antonio Lucas (DGT)

3º Davi Curisco (DGT)

Faixa-branca

1º Victor Queiroz (Zenith)

2º Victor dos Santos (Zenith)

3º Leonardo Alves de Sousa (DGT)

Master Geral

1º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

2º Andersson Cavalcante (Nova Uniao)

3º Francisco Diego (BD Team)

Faixa-preta

1º Romulo Leandro (DBK)

2º Alysson Bruno (Cicero Costha)

3º João Paulo Fernandes (ZR Team)

Faixa-Marrom

1º Haroldo Venancio (Vanguarda)

2º Alex Sales (DIO)

3º Antonio Rafael (Crist Oss)

Faixa-Roxa

1º Francisco Diego (BD Team)

2º Andersson Cavalcante (Nova Uniao)

3º Joao Paulo Medeiros (Pitbull Brothers)

Faixa-Azul

1º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

2º Francisco Leonardo Sabino (Hope JJ)

3º Mardonio Cesar (Octo)

Faixa-Branca

1º Negreiros Neto (Nova Uniao)

2º Rogerio Lima Paiva (ZR Team)

3º Joao Marculino Neto (ZR Team)

Sênior

Geral

1º Fabiano Trindade (DGT)

2º Renato Agostinho (Ubuntu)

3º Pablo Jose (Ubuntu)

Faixa-Preta

1º Fabiano Trindade (DGT)

2º Francelino Gonçalves (Hope JJ)

3º Rui Carlos (Rui Carlos)

Faixa-Marrom

1º Fagner Cordeiro (Rui Carlos)

2º Edy Dende (Game Fight)

3º Daniel Moura Menescal (Octo)

Faixa-Roxa

1º Renato Agostinho (Ubuntu)

2º Alessandro Azevedo (Ubuntu)

3º Arlindo Muralha (BD Team)

Faixa-azul

1º Vadson Rodrigues (Ubuntu)

2º Pablo Jose (Ubuntu)

3º Claudio Santos Felix (Nova Uniao)

Faixa-Branca

1º Francisco Milton (Bravos)

2º Marcelo Araujo (Pitbull Brothers)

3º Rogerio Lima (ZR Team)

Feminino

Geral

1º Danielle Viana (GFTeam)

2º Daiane Ribeiro (Ubuntu)

3º Rosalia Maria (Ares)

Faixa-preta

1º Virginia Maia (Ubuntu)

2º Juliana Bezerra (Ubuntu)

3º Lorena Medeiros (Checkmat)

Faixa-marrom

1º Tatiana Rafaela (Ubuntu)

2º Daiane Ribeiro (Ubuntu)

3º Beatriz Martins (Bravos)

Faixa-roxa

1º Daiane Ribeiro (Ubuntu)

2º Analia Oliveira (Origens)

3º Alice Vitoria (BD team)

Faixa-Azul

1º Danielle Viana (GFTeam)

2º Luna Miranda (Zero85JJ)

3º Monalise Cardinalli (Ubuntu)

Faixa-Branca

1º Rosalia Maria (Ares)

2º Lara Ponte (Nova Uniao)

3º Val Peres (DGT)

NO GI

Preta

1º Godofredo Pepey (GC-Pepey)

2º Everton Amorim (Atitude Fight)

3º Pedro Henrique (Soul Fighters)

Marrom

1º Daniel Bruno (Checkmat)

2º Rodrigo Gomes (Cicero Costha)

3º Rodrigo Feitosa (Team Rond)

Roxa

1º Victor Leonardo (Nova Uniao)

2º Paulo Miranda Junior (Evolution)

3º Pedro Erick (Six Blades)

Azul

1º Davi Felix Costa (Ubuntu)

2º Antonio Cosme (Karkara)

3º Jose Raine de Souza (Karkara)

Branca

1º Paulo Jonatas (Karkara)

2º Rodrigo Gonçalves (Hope JJ)

3º Fredson Silva (Zenith)

Juvenil

1º Gabriel Dantas (Hope JJ)

2º Charles Silveira (Zero85JJ)

3º Luigi Soares (Ubuntu)

Kids Masculino

1º Yarley Santos (Hope JJ)

2º Erick Zada (Hope JJ)

3º Fernando Kayo (Octo)

Kids Feminino

1º Ana Kayla (Hope JJ)

3º Ana Julia da Silva Moreira (DGT)

2º Sarah Lucena (Zero85JJ)

Feminino

1º Luna Miranda (Zero85JJ)

2º Raica de Oliveira (Hope JJ)

3º Maria Davila (Crist Oss)

Master

1º Rodrigo Gomes (Cicero Costha)

2º Carlos José de Sousa (Checkmat)

3º Klahilton Veras (SAS)

Sênior

1º Bruno Nobre (Ubuntu)

2º Lucas Rebouças (Ubuntu)

3º Fagner Cordeiro (Rui Carlos)

Infanto-Juvenil Coloridas

1º Erick Zada (Hope JJ)

2º Kayron Albert (Nine Nine)

3º Yarley Santos (Hope JJ)

Infanto-Juvenil Faixa-branca

1º Arthur Rocha (Checkmat)

2º Cauan Victor Menezes (Assad)

3º Gabriel Martins (MG)

Infantil Colorida

1º Heitor Tavares (Origens)

2º Jorge Benicio (Origens)

3º Samuel Moises (Checkmat)

Infantil Faixa-branca

1º Davi Lucas (Ubuntu)

2º Caique Abreu (Ubuntu)

3º Antonio Mauricio (Nine Nine)

Mirim Branca/Cinza

1º Ricardo Bezerra (Game Fight)

2º Arthur Marques (Octo)

3º Elias da Silva Dutra (Crist Oss)

Kids Feminino

Infanto-Juvenil Coloridas

1º Hihanna da Silva (MG)

2º Andressa Braga (Pitbull Brothers)

3º Zahara Sales (Hope JJ)

Infanto-Juvenil Faixa-branca

1º Maria Julia (Nine Nine)

2º Yasmin Maria (Zero85JJ)

3º Maria Viviane (Zero85JJ)

Infantil Colorida

1º Gisela Yohanna (Nine Nine)

2º Evelyn Gabrielly (Zero85JJ)

3º Ana Luiza Fernandes (Zero 85)

Infantil Faixa-branca

1º Ana Crislane (Pitbull Brothers)

2º Fernandha D’avyla Rocha (Nova União)

3º Emily Moura (Cicero Costha)

Mirim branca/cinza

1º Bianca de Melo Ribeiro (Origens)

2º Ysis Cravo (Pitbull Brothers)

3º Daria da Silva bNascimento (Crist Oss)

Faixa-azul Juvenil

1º Gabriel Dantas (Hope JJ)

2º Rafael Samson (Karkara)

3º Ulric Xavier (Checkmat)

Faixa-branca Juvenil

1º Adrian Leite (Zero85JJ)

2º Mauricio Santos (Hope JJ)

3º Gustavo Felipe (BTT)