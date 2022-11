Como tirar o medo do faixa-branca, com Luiz Dias

Share it

Nosso GMI, o professor Luiz Dias faz um trabalho notório à frente da G.A.S. Jiu-Jitsu, sediada no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Luiz se dedica à formação de campeões no tatame e na vida, e leciona a arte suave em forma de lições e técnicas. O professor, que tem como hobby viagens e o surfe, propaga a cultura do esporte por onde passa e carrega a filosofia do Jiu-Jitsu para fazer novos amigos ao redor do mundo.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Luiz Dias contou as estratégias que utiliza para tirar o medo do aluno iniciante nos treinos de Jiu-Jitsu e explicou os desafios que superou para formar sua equipe.

GRACIEMAG: Quais foram as maiores lições que o Jiu-Jitsu te ensinou ao longo desses anos?

LUIZ DIAS: Eu creio que foi o desenvolvimento e prática de virtudes como por exemplo: resiliência, disciplina, humildade, perseverança, respeito a hierarquia, calma nos momentos de pressão e desenvolvimento do autocontrole.

Quando você percebeu que viveria em prol do Jiu-Jitsu?

Na verdade, foi a vida que me colocou como professor. Foi uma transição natural, aconteceu há cerca de 25 anos, sempre gostei de ensinar. E resultou na criação da minha equipe.

O que te deixa realizado como professor?

A formação de pessoas do bem e de profissionais realizados. Ajudo alunos a superar medos e inseguranças. É claro que ter formado campeões é gratificante, mas formar boas pessoas me traz mais alegria.

Que estratégias você utiliza para que o aluno iniciante perca o medo de treinar Jiu-Jitsu?

A estratégia que utilizo é demonstrar que o Jiu-Jitsu é seguro, simples, objetivo e aprimora o equilíbrio emocional do praticante. Distancio o máximo possível da imagem violenta que muitos ainda associam. Pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer idade. E ainda melhora a saúde.

Quais foram os principais desafios que você teve que vencer ao longo da sua carreira no Jiu-Jitsu para formar sua equipe?

O maior desafio ao criar uma equipe é ter seus objetivos bem definidos, ser autoconfiante, acreditar no seu Jiu-Jitsu e ter uma boa didática de ensino. Ao criar o nome da sua equipe e o escudo, você parte do zero, algo que é um pouco mais difícil, já que terão academias concorrentes estabelecidas ao seu redor. Outro passo importante é começar a captação de alunos, destaco que é o aluno que escolhe o professor. E que no início de uma academia, por vezes, a rapidez na entrada de alunos pode não ser como você espera. É necessário ter paciência e focar sempre numa boa aula. Mas nunca deixei de acreditar no meu sucesso.

Que dica você daria aos leitores de GRACIEMAG para eles se tornarem faixas-pretas de sucesso?

É preciso ter foco, persistência e dedicação. Também é necessário estudar novas técnicas sem abandonar os fundamentos. E caso o faixa preta pretenda abrir uma academia, acredite em seus conceitos e em sua capacidade. Porque é o aluno que escolhe o professor. E o sucesso é um caminho longo que nunca acaba, pois sempre precisamos evoluir.