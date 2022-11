Como raspar na guarda-K, com professor Rodrigo Lopes

Share it

Representante da escola Double Five no Texas, nos Estados Unidos, o professor Rodrigo Lopes ensina ao lado do irmão Leandro “Tatu” Escobar uma raspagem a partir da guarda fechada, na variação muitas vezes chamada de guarda-K.

Repare que Rodrigo domina a manga cruzada de Tatu e laça aperna com a outra mão. Em seguida o professor aponta o joelho direito em direção ao chão e coloca o outro colado no peito de Leandro para rechaçar uma tentativa de aproximação. Na sequência, Rodrigo faz a popular pegada “mão com mão”, quebra a postura do adversário ao colocar o pé na axila dele e faz um rolamento por cima da perna do oponente para conseguir a raspagem.

Rodrigo traz uma variação da raspagem, caso o adversário resista na primeira tentativa. Em vez de botar o pé na axila para quebrar a postura do oponente, o faixa-preta passa a perna por trás de Tatu, cai na guarda 50/50 e fica por cima para buscar os dois pontos.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.