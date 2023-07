Richard Gonçalves ensina raspagem que aprendeu com Fellipe Andrew

Share it

O que você aprendeu no último Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF e ensinou aos seus alunos? O professor Richard Gonçalves, nosso GMI à frente da escola Live Well Martial Arts, em Sydney, Austrália, preparou para a aula de hoje uma técnica refinada. O faixa-preta detalha os truques da raspagem que o campeão peso pesado Fellipe Andrew usou na final da competição, contra Pedro Machado.

Repare como Richard usa a pressão do adversário contra o próprio e cai por cima com o mínimo de força e o máximo de eficiência. “É importante entrar o laço e fazer a De la Riva invertida. Em seguida, use a pressão do oponente a seu favor e aponte o joelho para fora para executar a raspagem”, ensina o professor Richard.

Confira a posição no vídeo abaixo, e bons treinos.