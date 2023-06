Enderson Dias e Tarsis Neto estudam os segredos da guarda-aranha

Share it

O adversário já manjou os truques da sua guarda-aranha? Não se desespere, estudioso leitor. O faixa-preta Enderson Dias preparou, com o professor GMI Tarsis Neto, esta manobra sagaz diretamente da escola Elementum Jiu-Jitsu, na Flórida, para você ampliar seu leque de raspagens.

Repare como a pegada na mão esquerda de Tarsis é crucial para impedir que o adversário defenda a raspagem a fim de executar o giro com o pé no bíceps com maestria. Em seguida, o faixa-preta conclui a posição ao passar a guarda.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.