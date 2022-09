Share it

Líder da Gracie Barra, Carlos Gracie Jr. segue ensinando o bom e velho Jiu-Jitsu. Em aula outro dia em Florianópolis, no QG da equipe, o mestre ressaltou alguns detalhes para executar a puxada para guarda com segurança, concluindo a explicação com um bote na omoplata.

Confira no vídeo e bons estudos. Oss!