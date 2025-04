As lições da campeã de taekwondo Amábily Spinosa

Share it

“No dia da competição, quando pisei no tatame para a última luta, tive a certeza de que era capaz de conquistar aquele título. Essa confiança se tornou uma lembrança valiosa, que sempre resgato ao enfrentar novos desafios pessoais”, conta a faixa-preta quarto dan de taekwondo Amábily Spinosa, que no ano passado, em Niterói, no Rio de Janeiro, conquistou o cinturão ATA Challenge, com uma trajetória espetacular ao longo da chave do evento.

Competidora e também professora da arte marcial de origem coreana, Amábily treinou para tal façanha na escola Elite Artes Marciais, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com o mestre sexto dan Paulo Fraga e seu time de instrutores. “Além da parte física, com combinações de chutes e socos incessantes, o que me garantiu condicionamento para fluir bem ao longo das três lutas”, analisa a faixa-preta, “evoluí muito na parte estratégica, treinando técnicas para controlar o centro do ringue. Isso, além de um timing apurado para os golpes, possibilitou que eu fizesse uma excelente leitura dos oponentes.”

A equipe da GRACIEMAG pediu à campeã que listasse as três principais lições que aprendeu ao se consagrar no ATA Challenge.

“Além da confiança”, respondeu Amábily, “a conquista me ensinou a importância do foco direcionando minha atenção e meu tempo para o treinamento necessário, e da disciplina para me manter firme até o dia da competição. Hoje, sempre que persigo um grande objetivo, lembro-me dessas três habilidades essenciais: foco, para direcionar minha energia; disciplina, para manter a consistência; e convicção, para lembrar que sou capaz!”