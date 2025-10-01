Amábily Spinosa conquista medalhas pela seleção brasileira de taekwondo

Share it

A professora Amábily Spinosa, nossa GMI nos dojôs de taekwondo, participou junto com a seleção brasileira do Campeonato Pan-Americano da modalidade.

Além da conquista do bronze por equipes, Spinosa lutou individualmente em sua categoria de peso, e conquistou a medalha de prata.

O Pan conta com seleções vindas da Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Paraguai, Peru, entre outros e é considerado um torneio duplo AA, perdendo em dificuldade apenas para o Mundial de Taekwondo.

Parabéns para a faixa-preta brasileira. Oss!