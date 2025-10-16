7 truques para você fotografar Jiu-Jitsu como profissional, por Ilan Pellenberg

Share it

Fotojornalista e autor de imagens premiadas desde 2012, o carioca Ilan Pellenberg se especializou em enquadrar lutadores no ano de 2018.

A pedido da equipe GRACIEMAG, o faixa-preta de faro apurado e imagens sensíveis listou sete dicas para você clicar campeonatos e produzir imagens memoráveis à beira do tatame, como Ilan.

1️⃣ Velocidade é tudo

Use velocidades acima de 1/500s para congelar movimentos rápidos, como quedas. No chão, onde os movimentos são mais lentos, Ilan sugere experimentar velocidades mais baixas. Quer um toque artístico? Use baixa velocidade com flash e crie borrões que expressem o movimento.

2️⃣ Posicionamento estratégico

Fotografia é arte de saber se posicionar. Fuja do óbvio. Encontre ângulos diferentes dos demais fotógrafos ao seu redor — nas fotos como na vida, ninguém quer ver mais do mesmo.

3️⃣ Escolha o fundo da imagem

Um fundo adequado pode fazer toda a diferença. Procure contrastes, elementos que conversem com o evento e com o elemento principal de sua fotografia e traga criatividade à cena.



4️⃣ Olhos abertos e reflexos rápidos = puro Jiu-Jitsu!

Se você for se posicionar próximo ao tatame, ative sua visão periférica. “Afinal”, lembra Ilan, “atletas podem cair perto de você num piscar de olhos. Proteja-se – e proteja seu equipamento.”

5️⃣ Respeito é bom

Evite bloquear o campo de visão de professores, mesários ou colegas de imprensa. E se estiver em áreas movimentadas, fotografe agachado para não atrapalhar ninguém.

6️⃣ Nada de reclamar com o árbitro

Ilan lembra uma regra de etiqueta clássica para fotografar ao redor dos tatames. “Se ele entrou na frente da sua lente, é porque precisava ver melhor a luta. Nunca grite para o árbitro. Isso é proibido, atrapalha o torneio e pode levar o profissional para fora do evento. Árbitros mais experientes costumam visualizar os profissionais de mídia do lado de fora e evitam obstruir a visão deles. Muitos árbitros, inclusive, ajudam a proteger os fotógrafos de colisões indesejadas”, reflete Pellenberg. Não seja parte do problema, seja parte da equipe.

7️⃣ Inspire-se para além do tatame

Estude fotógrafos de outras áreas e esportes, para além do Jiu-Jitsu. Veja livros de surfe, fotos de Olimpíadas. Ilan indica: “Eu gosto de assistir a muitos filmes — de blockbusters a produções independentes. Cinema amplia seu olhar. Não à toa, é a sétima arte, tudo a ver com arte suave.” 🎬