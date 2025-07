A estreia de Buchecha no UFC: campeão promete levantar torcida em Abu Dhabi

Share it

Os fãs e professores de Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes não poderiam receber melhor notícia. O supercampeão da arte suave Marcus Vinicius “Buchecha” fechou com o UFC após sair do One FC, e tem estreia marcada para este mês, como confirmado pelo portal MMA Junkie.

Buchecha vai enfrentar o peso pesado eslovaco e bom de chão Martin Buday (15v, 2d) no evento UFC on ABC 9, dia 26 de julho na Etihad Arena, na capital do país, Abu Dhabi.

Deixe o seu palpite: o ídolo Buchecha vai vencer em sua estreia no Octagon?

Vai finalizar ou nocautear?

Em que round?

Relembre o estilo de Marcus Buchecha no MMA, no vídeo a seguir. Oss!