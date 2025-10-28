Pedro Rubim brilha com 4 ouros mundiais pela PBJJF; Evangelista e Márcia Ramos conquistam absolutos

Share it

O campeonato mundial da Professional Brazilian Jiu‑Jitsu Federation (PBJJF), realizado nos dias 25 e 26 de outubro em Maryland, nos Estados Unidos, coroou um fim de semana de conquistas para o esporte. O torneio reuniu alguns grandes nomes do cenário internacional em disputas marcadas por técnica, intensidade e espírito competitivo.

Entre os destaques, o faixa-preta Pedro Rubim brilhou ao conquistar quatro medalhas de ouro na categoria adulto, consolidando-se como um dos favoritos da nova geração. O atleta da GFTeam impressionou pela consistência e domínio técnico em todas as suas lutas, mostrando um Jiu-Jitsu ofensivo e equilibrado.

Outro destaque foi o experiente Ricardo Evangelista, que confirmou o favoritismo ao vencer o absoluto master. O faixa-preta mostrou sua habitual força e precisão tática ao longo das disputas e faturou a medalha de ouro.

No feminino, a faixa-preta da Culture of Jiu-Jitsu, Márcia Ramos, voltou a brilhar e alcançou um feito impressionante: o tricampeonato mundial da PBJJF. Ao vencer novamente o absoluto, Márcia reforça sua posição como uma das principais referências do Jiu-Jitsu feminino.

A categoria sem kimono também teve alguns craques em evidência. O faixa-preta Arthur Pimenta conquistou o absoluto adulto, enquanto Wellington de Oliveira, da equipe Original BJJ, se destacou no absoluto master, mostrando que o Jiu-Jitsu sem kimono também segue elevando o nível competitivo da PBJJF.

Com estrutura profissional e disputas em altíssimo nível, o Mundial da PBJJF se consolida como uma das principais plataformas de valorização e desenvolvimento do Jiu-Jitsu em nível global, reunindo atletas de diferentes gerações e estilos, mas movidos pela mesma paixão pela arte suave.