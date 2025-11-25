A cada treino de Jiu-Jitsu, um objetivo diferente

Share it

[ Por Professor Luiz Dias ]

Treino bom é treino feito. Mas treinar com um objetivo definido é um treino ainda mais produtivo, potencializando mais ainda o seu Jiu-Jitsu.

A cada treino você pode criar um objetivo definido, que sempre resultará num ótimo resultado de aprimoramento para os lutadores.

É muito comum nos treinos alguns lutadores serem mais solicitados para treinar, outros evitados, muitas vezes motivados por uma graduação na cintura. Nessas ocasiões, lutadores mais graduados suspeitam que certos companheiros de treinos não estão no mesmo nível, e o desafio pode não render.

Todo lutador apresenta seus pontos fortes e fracos, golpes que executam naturalmente e golpes que nem pensam em utilizar ou nem mesmo experimentar. Com essa mentalidade, deixam de aumentar seu arsenal de posições para futuros combates. O foco sempre é finalizar, o que de fato é mais divertido, então não arriscam posições novas.

Por isso sempre proponho aos meus alunos que em sua avaliação pessoal, que ajuste sempre o foco a cada treino. O bom treino não é buscar apenas a finalização. O ideal é que o objetivo seja o ajuste de uma nova posição de raspagem ou finalização.

Caso você ache que o seu oponente é mais fraco tecnicamente ou na questão de força ou em ambos os casos, trabalhe nele golpes que você normalmente nem pensa em executar por não ter ainda

ele bem encaixado em sua rotina. Pense na posição que mais lhe dá trabalho para sair e deixe-o chegar até ela, sendo então o ponto inicial do seu treino.

Com isso, você melhora sua rotina e diminui seus pontos vulneráveis. Para os lutadores iniciantes sempre será um treinão.

Rapidamente o lutador percebe que ajustando o foco de acordo com o seu oponente, todo treino se torna produtivo.

Caso fosse uma luta dura, onde as pegadas são disputadas, ninguém iria arriscar um golpe que não sentisse confiança. E como adquirir confiança num golpe se esse golpe não é treinado em momento nenhum? Entra aí o exercício de ajustar cada treino, para um determinado objetivo.

Para o lutador menos técnico ou mais fraco também tem o seu retorno, de ser exigido cada vez mais e tendo assim uma melhora em seu desempenho. Se todos os lutadores – competidores ou não – pensarem dessa forma, em pouco tempo todos os treinos serão perfeitos para treinar determinadas situações aprimoramento de golpes, raspagens ou arriscar movimentos que você imagina que pode dar certo, mais jamais experimentaria numa luta.

Bons treinos, e bons objetivos.

Para aprender mais com Luiz Dias, visite aqui.