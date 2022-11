A aula de passagem de guarda de Murilo Bustamante na Carlos Cobrinha BJJ

Share it

Ex-campeão peso médio do UFC e campeão mundial de Jiu-Jitsu, mestre Murilo Bustamante foi um dos grandes representantes da arte suave no MMA e adaptou como poucos seu jogo de kimono para a modalidade. Diretamente da escola do professor Carlos “Cobrinha” Ozório, sediada em Portugal, o faixa-coral da Brazilian Top Team ensina uma passagem de guarda com pressão sobre o adversário.

Repare que Murilo faz pegadas na gola e na calça do adversário. Em seguida, Bustamante afunda a perna do oponente, ganha a esgrima, coloca a testa no chão e inclina o corpo para frente para ter maior domínio sobre o adversário. Então basta apenas tirar a perna que estava na meia-guarda e atacar com o joelho na barriga.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.