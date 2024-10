A melhor maneira de incentivar seus filhos a gostarem do Jiu-Jitsu, por Rickson Gracie

Share it

Em certas etapas da infância, crianças gostam de jogar bola, praticar esportes em grupo ou participar das atividades que os amiguinhos fazem. Como motivar pequenos ou pequenas a pegar o kimoninho e ir treinar Jiu-Jitsu?

Para mestre Rickson Gracie, a maneira mais eficiente de motivar seus filhos é, primeiramente, respeitar a vontade deles. O principal, assim, é que o incentivo jamais vire imposição.

Para Rickson – ele mesmo filho e pai de craques do esporte – o maior erro é forçar a criança: “Eles, acima de tudo, precisam estar se divertindo. Qualquer tipo de pressão dos pais torna a atividade um pesadelo para todos”.

Rickson costuma recordar um episódio vivido em casa. Quando o hoje campeão Kron tinha 12 anos, virou um dia e admitiu: “Pai, eu não quero mais ir treinar, não”.

Rickson reagiu com serenidade, e respondeu: “Maravilha!”

O mestre então emendou com o incentivo: “O que você quer fazer então?”

Kron replicou que queria andar de skate, e o pai aprovou. Foram à loja e voltaram com um skate novinho e equipamentos de segurança, para empolgação do jovem Gracie – que embarcou com tudo no futuro esporte olímpico, chegando a competir e tudo mais.

Um dia, porém, Kron machucou o pé e ficou parado. Voltou a praticar, e machucou o pé mais uma vez. “Naturalmente, ele voltou a ver graça no Jiu-Jitsu, e pegou o kimono para treinar com os amigos”.

Para Rickson, o principal é ser positivo ao motivar os filhos. Se a paixão pelo Jiu-Jitsu não tem como estar sob o controle dos pais, o melhor caminho é tornar tudo prazeroso, divertido e sem exigências.

“O conselho que dou aos pais é que cuidem para que o Jiu-Jitsu esteja sempre envolto num clima amistoso, positivo e agradável. Se as crianças derem sinais de que estão ficando um pouco enfastiadas, dê uma semana de folga, chame a garotada para surfar. O pior que pode ocorrer é a criança pensar: ‘Oh não, isso é como o exército, preciso ir à escola e ao Jiu-Jitsu até quando não quero!’ Na verdade, só o que precisamos é que eles atravessem essa fase, até a época em que o Jiu-Jitsu vai ajudá-los ainda mais, a partir da adolescência”, conclui o mestre.

Artigo original em RicksonGracie.com. Oss!