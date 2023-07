José Aldo bate argentino e segue invicto no boxe

Share it

José Aldo segue invicto no boxe profissional. O ex-campeão peso-pena do UFC dominou o argentino Esteban Espindola por decisão unânime (triplo 60-54) na luta principal do Shooto Boxing 2, disputado na noite deste domingo, 2 de julho, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Aposentado do MMA, o “Rei do Rio” provou que tem lenha para queimar nos esportes de combate. O lutador de 36 anos contabiliza duas vitórias e um empate na nobre arte.

Aldo foi superior do começo ao fim e frustrou os planos do argentino. O brasileiro ditou o ritmo do duelo, impôs mais volume de golpes e castigou o adversário com golpes na cabeça e na linha de cintura. Aldo conectou cruzados e diretos que balançaram o oponente no decorrer da luta. Espindola foi valente e até tentou partir para cima do manauara. No entanto, o ex-atleta do UFC contra-atacou com mãos contundentes.

José Aldo voltou ao último round com o intuito de liquidar a fatura. Ele partiu para cima, minou a linha de cintura do argentino e acertou mãos pesadas na cabeça do adversário em diversas oportunidades. Apesar de estar visivelmente abalado, Espindola resistiu à pressão e levou o confronto à decisão dos jurados. Após a luta, José Aldo enalteceu seu professor, Dedé Pederneiras, e elogiou a resistência de Esteban Espindola.

“Estava muito bem preparado, toda a equipe me deu muito suporte”, declarou Aldo. “Ele [Esteban Espindola] assimilou bem os golpes, achei que ele ia cair, fui na boa tentando acertar golpes contundentes e certeiros. Dedé me formou como homem, tudo que sou eu devo a ele. Abdiquei de um contrato milionário com o UFC para lutar com paixão. Então fico muito feliz por isso e só tenho a agradecê-lo. Amo ele”, reforçou o ex-campeão dos penas do Ultimate.

Words we’re quite used to hearing#ShootoBoxing2 pic.twitter.com/OnLGIKZnMW — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 3, 2023

Aldo retornou à coluna das vitórias na nobre arte. Após vencer Emmanuel Zambrano, em fevereiro deste ano, o brasileiro empatou com o também ex-UFC Jeremy Stephens, em abril, pelo Gamebread Boxing 4.

E você, fiel leitor? Gostaria de ver José Aldo em ação no boxe contra qual nome?

Confira abaixo os resultados completos:

Shooto Boxing 2

Upper Arena, Rio de Janeiro

2 de julho de 2023

José Aldo derrotou Esteban Gabriel por decisão unânime

José Henrique “Canela” derrotou Leonardo “Leleco” por desclassificação no R4

Marlon Sandro e Josinaldo A. da Silva empataram

Kalindra Faria derrotou Amanda “Sardinha” por decisão dividida

Pedro Falcão e Anderson Berinja empataram

Kalil Paiva derrotou Luiz Carlos “TJ” Oliveira por decisão unânime

Junior “Sequela” derrotou Lucas Melo por nocaute técnico no R3

Felipe Sanches derrotou Marlon Basílio por nocaute no R1