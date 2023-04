Boxe: Vitor Belfort derrota Jacaré; Aldo empata com velho rival

Share it

O Gamebred Boxing 4, evento presidido pelo lutador Jorge Masvidal, agitou a cidade de Milwaukee, em Wisconsin, Estados Unidos, no sábado 1º de abril. Na luta principal da noite o ex-campeão dos leves do UFC Anthony Pettis superou o astro Roy Jones Jr por decisão majoritária dos jurados (76-76, 77-75 e 78-74). Em sua estreia na modalidade, Pettis, de 36 anos, tirou proveito da juventude e dominou o rival, de 54, ao longo dos oito rounds.

Na luta co-principal do evento, o aniversariante do dia Vitor Belfort vingou a derrota sofrida para Ronaldo “Jacaré” Souza no Ultimate. Vitor foi superior do começo ao fim e bateu o capixaba por decisão unânime dos jurados (58-54, 58-54 e 57-55) após seis rounds disputados.

Belfort mostrou mais agilidade desde o primeiro round e conectou combinações contundentes para manter-se à frente no placar. Além de acertar Jacaré com jabs e diretos da média para a longa distância, o carioca rechaçou boa parte das aproximações do adversário. O melhor momento do “Fenômeno” ocorreu no terceiro round, quando ele abriu contagem em duas oportunidades sobre Ronaldo Jacaré.

Seen plenty of knockouts at the hands of Vitor! Does he have another one in him?!#GamebredBoxing4 pic.twitter.com/d54zPyZYMg — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 2, 2023

Mesmo evidentemente cansado, Jacaré resistiu à pressão imposta por Vitor Belfort e mostrou garra para aguentar até o soar do gongo. Jaca adotou estratégia com combinações curtas com foco na potência dos golpes. No entanto, foi frustrado por Vitor, que o surpreendeu com uma movimentação inteligente e mãos calibradas. O carioca segue invicto em duas experiências no boxe. Em setembro de 2021, Vitor Belfort nocauteou o veterano Evander Holyfield no primeiro round.

Em outro combate entre rivais de longa data, José Aldo e Jeremy Stephens tiveram o empate majoritário (58-56, 57-57 e 57-57) declarado depois de seis assaltos movimentados. Aldo, que nocauteou Stephens no UFC em 2018, não conseguiu repetir a performance de gala. O brasileiro, que parecia convicto do triunfo antes do resultado ser anunciado, mostrou-se surpreso com o veredicto.

Apenas um dos jurados marcou a vitória do Atleta da Nova União, enquanto os outros dois apontaram o empate. Aldo começou a luta num ritmo cadenciado, porém, conectou golpes duros com o decorrer do round. O “Campeão do Povo” estava mais veloz e acertou socos potentes no rosto e na linha de cintura do americano.

Stephens investiu na potência e no volume dos golpes na expectativa de superar o adversário. O americano fez valer sua raça, equiparou as ações no decorrer dos rounds e conectou socos que furaram a guarda de Aldo. Nos instantes finais do combate, os lutadores levantaram a plateia ao partirem para a trocação franca. Os dois conectaram mãos perigosas e se abraçaram após o confronto.

Outro brasileiro ex-UFC também esteve em ação no Gamebred Boxing 4. Markus “Maluko” Perez derrotou o americano Joe Riggs por nocaute técnico no terceiro round, em combate do card preliminar.

Confira os resultados abaixo:

Gamebred Boxing 4

Milwaukee, Wisconsin, EUA

1º de abril de 2023

Anthony Pettis derrotou Roy Jones Jr por decisão majoritária dos jurados

Vitor Belfort derrotou Ronaldo Jacaré por decisão unânime dos jurados

José Aldo e Jeremy Stephens empataram

Luis Feliciano derrotou Clarence Booth por decisão unânime dos jurados

Devin Cushing derrotou Damian David Marciano por nocaute técnico

Gina Mazany derrotou Pearl Gonzalez por decisão majoritária dos jurados

Dillon Cleckler derrotou Josh Burns por nocaute técnico;

Bi Nguyen derrotou Andy Nguyen por decisão unânime dos jurados

Markus Maluko derrotou Joe Riggs por nocaute técnico;

Mandeep Jangra derrotou Ryan Reber por nocaute técnico;

Javier Zamarron derrotou Roberto Armas por decisão unânime dos jurados

Cade Howell derrotou Christopher Wingate por decisão unânime dos jurados

Danielle Cohen derrotou Danielle Wynn por decisão unânime dos jurados