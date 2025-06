A arte de ensinar Jiu-Jitsu, segundo Jovan da Silva

Share it

O professor de Jiu-Jitsu Jovan da Silva se define como um educador apaixonado pelo Jiu-Jitsu, comprometido com uma filosofia que transcende o tatame: a formação de campeões na vida. “Acredito no poder transformador da arte suave, que exige disciplina, resiliência e evolução constante. Para mim, o Jiu-Jitsu não possui limites nem barreiras, é um caminho contínuo de autoconhecimento, superação e construção de caráter”, ensina o faixa-preta, formado pelo mestre Wendell Alexander, da Nova União.

Surfista inveterado e também shaper de pranchas radicais, Jovan tem como meta ensinar Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. “Planejo abrir minha própria academia afiliada à Nova União no estado da Flórida, compartilhando meu conhecimento, formando novos talentos e promovendo os valores do Jiu-Jitsu com excelência e profissionalismo.

Confira a seguir a conversa franca e reveladora entre o professor Jovan e a equipe da GRACIEMAG.

Você costuma dizer que dar aulas de Jiu-Jitsu é o seu grande talento e propósito de vida. Quais os benefícios que um professor de Jiu-Jitsu oferece à comunidade onde ele atua?

JOVAN: Um professor de Jiu-Jitsu exerce um papel muito mais amplo do que apenas ensinar uma arte marcial. Ele se torna um verdadeiro agente de transformação social dentro da comunidade. Através da disciplina do esporte, conseguimos transmitir valores fundamentais como respeito, autocontrole, responsabilidade e perseverança. Esses ensinamentos vão muito além do tatame, eles impactam a vida pessoal, escolar e até profissional dos alunos.

Além disso, o Jiu-Jitsu é uma ferramenta poderosa de inclusão social. Muitos professores, como eu, oferecem aulas gratuitas ou bolsas para jovens em situação de vulnerabilidade. Isso não só abre portas para o esporte, mas também afasta essas crianças de caminhos perigosos, como o envolvimento com drogas ou a criminalidade.

Outro ponto importante é a saúde. O Jiu-Jitsu melhora o condicionamento físico e ajuda no controle da ansiedade e do estresse. Para muitos alunos, a academia se torna um refúgio, um lugar seguro onde eles se sentem acolhidos, valorizados e motivados a evoluir.

Também vejo o tatame como um espaço de educação para a vida. O aluno aprende a lidar com derrotas, a respeitar o próximo e a trabalhar em equipe. Tudo isso contribui para formar cidadãos melhores, mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios do dia a dia.

E por fim, o professor de Jiu-Jitsu fortalece a comunidade ao seu redor. Ele conecta pessoas, promove eventos, incentiva o voluntariado e o envolvimento social. O esporte une, transforma e cria oportunidades reais. Eu costumo dizer que, onde há Jiu-Jitsu, há esperança. E, como professor, me orgulho de fazer parte disso.

Além de professor, você também gosta de competir, não é mesmo?

Claro! Minha trajetória no Jiu-Jitsu começou ainda jovem, com competições na faixa-azul, no Norte Fluminense. Conquistei títulos importantes em cidades como Campos, Itaperuna, Muriaé e São Fidélis. Esses resultados chamaram a atenção do meu mestre, Wendell Alexander, que me incentivou a buscar desafios maiores.

Com muito treino e dedicação, participei das seletivas da Nova União para um Campeonato Brasileiro por Equipes. Fui campeão da seletiva, vencendo sete lutas por finalização e garantindo minha vaga no time. Infelizmente, no dia do evento no Rio de Janeiro, algumas carteirinhas de atletas não ficaram prontas a tempo, e por isso acabei desclassificado sem poder lutar. Foi uma frustração, mas também uma lição de resiliência.

Continuei competindo em alguns eventos, como um campeonato estadual na Gama Filho, onde venci duas lutas e perdi a terceira por não seguir corretamente as instruções do meu mestre, outro momento que marcou minha formação como atleta. Depois disso, participei de um absoluto na faixa-roxa no Norte Fluminense, onde venci duas lutas e fui eliminado na terceira por um atleta de alto nível.

Após esse período, me afastei das competições para me dedicar a outro esporte que também me apaixona: o surf. Mas o Jiu-Jitsu nunca saiu da minha vida. Continuei treinando, ajudando meu mestre nas aulas e, aos poucos, descobri minha vocação como professor.

Tive a oportunidade de ensinar em diversos lugares: na Praia de Grussaí, na Faculdade de Filosofia de Campos dos Goytacazes, no Corpo de Bombeiros (CBMERJ – Cabo Frio) e em academias de amigos. Compartilhar meu conhecimento e ver a evolução dos alunos se tornou uma paixão. Hoje, ensinar Jiu-Jitsu é uma das minhas maiores realizações.

Também incentivei minha família a seguir esse caminho. É gratificante ver como o Jiu-Jitsu impactou positivamente todos ao meu redor.

Agora, aos 48 anos, como faixa-preta Master 4 e vivendo na Flórida, estou retomando o sonho de competir e, ao mesmo tempo, estruturando meu projeto de ter minha própria academia. Recentemente, fui vice-campeão no AJP Fort Lauderdale e terceiro colocado no IBJJF Miami Open. Estou muito motivado nessa nova fase, unindo minha experiência como atleta e professor para continuar contribuindo com o esporte.

Voltando ao trabalho à frente de um dojô, qual é o segredo para transformar um atleta mediano num grande campeão?

Para transformar um atleta mediano em um grande campeão, é preciso mais que treino duro, é preciso formar caráter, criar uma mentalidade de crescimento e trabalhar com disciplina contínua. Treinos inteligentes, metas realistas e um ambiente que estimula a excelência fazem toda a diferença. O verdadeiro campeão é forjado tanto no tatame quanto na forma como enfrenta os desafios fora dele.

Quais são os benefícios do surf para a sua vida de lutador?

Pratico surf desde os oito anos de idade, inicialmente de forma recreativa, mas logo comecei a competir. Com o tempo, essa dedicação me proporcionou algumas oportunidades importantes, como patrocínios. Considero que o surf e o BJJ se complementam perfeitamente, por exigirem alto nível de mobilidade, força, resistência cardiovascular e disciplina. Para mim, esses dois esportes representam muito mais do que práticas físicas: são a base do meu estilo de vida, pautado pelo foco, equilíbrio e superação constante.

Quem é o seu grande ídolo na carreira, aquela pessoa que serve como diretriz nas suas grandes decisões?

Meu maior ídolo é o meu mestre Wendell Alexander. Ele foi e continua sendo uma figura fundamental na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Desde o início, desempenhou um papel essencial na formação do meu caráter, me transmitindo não apenas os conhecimentos técnicos do Jiu-Jitsu, mas também valores como disciplina, respeito, humildade e perseverança.

Tudo o que aprendi com ele foi colocado em prática dentro e fora do tatame. Sempre me senti acolhido, tratado como um verdadeiro filho, e essa relação de confiança e admiração contribuiu de forma decisiva para a pessoa que me tornei. Sem dúvida, o mestre Wendell foi um grande exemplo de liderança e humanidade, e sou profundamente grato por tudo que ele representou na minha formação.

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Costumo afirmar que o Jiu-Jitsu é muito mais do que um esporte, é um estilo de vida. Ele promove benefícios físicos e mentais incomparáveis, contribuindo significativamente para a saúde, o bem-estar e o equilíbrio emocional de seus praticantes. Uma das maiores qualidades do BJJ é a sua acessibilidade: trata-se de uma prática inclusiva, adequada a pessoas de todas as idades, pesos e condições físicas. Independentemente do ponto de partida, o Jiu-Jitsu sempre oferece um caminho positivo de evolução pessoal. Acredito firmemente que nunca é tarde para começar.