Como o Jiu-Jitsu ensina a jamais desistir, com Aparecido Bill

Share it

O Jiu-Jitsu é um esporte que transforma vidas e une seus praticantes. Foi o que aprendeu recentemente o nosso GMI Aparecido Bill, líder da escola Bill Jiu-Jitsu Association, sediada em Jacksonville, Flórida.

Faixa-azul da equipe, George Ivanoff sofreu um baque quando sua filha Mila foi diagnosticada com um tipo raro de osteossarcoma (câncer nos ossos) aos 8 anos de idade, em novembro de 2021. Seria o começo da batalha mais dura da vida da família.

Após sessões de quimioterapia, Mila fez a cirurgia e os médicos removeram o tumor que ocupava 80% do osso rádio da pequena. Graças a técnicas inovadoras da medicina, a equipe conseguiu salvar o pulso de Mila, feito que George considera um milagre.

Como forma de honrar a luta de Mila, George criou uma campanha online #MightyMila para arrecadar fundos na luta contra o câncer e conseguir fundos para o tratamento da pequena. Um dos apoiadores da causa é o evento de Jiu-Jitsu Tap Cancer Out Jacksonville BJJ Open, que uniu diversas equipes em prol da batalha contra a doença.

Em entrevista ao GRACIEMAG.com, Aparecido Bill explicou como a filosofia do Jiu-Jitsu é importante no momento de lidar com as adversidades e contou o que aprendeu com essa história de superação.

GRACIEMAG: Como a equipe reagiu diante desse momento tão delicado?

APARECIDO BILL: O George é uma pessoa generosa, respeitosa e tem uma linda família. Quando ele me contou a notícia, pediu para eu não contar para ninguém. Sou sensitivo, percebi que o George ficava preocupado na academia e me preocupei em ajudá-lo por meio do Jiu-Jitsu, mas sem sufocá-lo. Nossa equipe não é muito grande, mas é unida. Me aproximei com muito respeito até o momento que ele achou conveniente se abrir. Logo depois, ele expôs a situação da Mila nas redes sociais e informou sobre a doença. A equipe o acolheu com muito calor humano e deu todo apoio necessário à família.

Qual foi a importância da comunidade do Jiu-Jitsu para a filha do George vencer a batalha?

A filha do George sequer treina, mas ele compartilhou comigo que os treinos de Jiu-Jitsu foram fundamentais para ele lidar com o momento. Ele fez amigos que se solidarizaram com a causa e todos deram suporte e se colocaram à disposição, inclusive eu. Em determinados momentos, o George precisou faltar aos treinos para ficar com a Mila. Graças a Deus, a Mila está bem e faz um tratamento regular.

Como a filosofia do Jiu-Jitsu pode ser importante no momento de lidar com as adversidades?

Numa das minhas conversas com o George, ele me falou que não apenas a comunidade do Jiu-Jitsu foi importante, mas os treinos também foram essenciais. Ele demonstrou muita gratidão à equipe, amigos e comigo.

Como a filosofia do Jiu-Jitsu pode ser importante no momento de lidar com as adversidades?

Costumo dizer que não há bandeiras ou divergências em situações delicadas como essa. Todos nós sentimos dor e buscamos aprendizados com os acontecimentos que vivenciamos ao longo dos anos. Essa história foi uma grande inspiração para mim. Como professor de Jiu-Jitsu, não sou apenas uma liderança da equipe, tenho uma conexão natural com os alunos e a comunidade. Por meio das nossas ações, demonstramos que queremos nos aproximar dos demais, é algo muito valoroso nas artes marciais. Tudo é experiência, seja ela boa ou ruim, e por algum motivo, temos que passar por estes momentos.

Clique aqui para doar fundos para a luta de Mila.