UFC 287: Adesanya nocauteia Poatan e Durinho domina

Alex “Poatan” Pereira parecia intransponível para Israel Adesanya. O brasileiro contabilizava três vitórias sobre o arquirrival e o derrotara para sagrar-se campeão do UFC. No entanto, Adesanya quebrou a barreira psicológica e exterminou o fantasma que o perseguia há mais de seis anos – desde o primeiro encontro com Poatan no kickboxing. O nigeriano nocauteou o brasileiro aos 4min21s do segundo round e recuperou o título dos médios na luta principal do UFC 287, disputado na madrugada deste domingo, em Miami, Flórida.

O estudo prevaleceu nos primeiros minutos do combate. Qualquer erro seria fatal na ocasião. Conforme o decorrer do confronto, Adesanya investiu no volume de golpes enquanto Poatan castigava o adversário com chutes na perna.

Depois de poucas interações no primeiro round, o segundo começou a todo vapor. Poatan partiu para cima e conectou mãos pesadas sobre o nigeriano, que já estava com a perna esquerda danificada. Porém, o brasileiro se expôs durante a blitz e foi acertado por dois cruzados de direita por Adesanya. O primeiro anestesiou o brasileiro, e o segundo o levou apagado à lona para selar a coroação do insistente campeão.

Com a derrota de Poatan, o Brasil não possui nenhum campeão nas divisões masculinas do Ultimate. A “Leoa” Amanda Nunes, detentora da cinta dos pesos-galo e pena femininos, é a única representante brasileira no topo das categorias da organização.

Esta foi a segunda derrota de Poatan no MMA. O paulista de São Bernardo do Campo não perdia na modalidade desde a estreia, em outubro de 2015, quando foi finalizado pelo compatriota Quemuel Ottoni.

Na luta co-principal do evento, Gilbert Durinho provou que é o Rei de Miami. Apesar de lutar na cidade natal de Jorge Masvidal com a torcida a favor do americano, Durinho não tomou conhecimento do oponente. O brasileiro derrotou Masvidal por decisão unânime dos jurados (30-37, 30-37 e 29-28) e emplacou seu segundo triunfo consecutivo nos meio-médios.

Gilbert Durinho foi superior tanto na trocação quanto na luta agarrada e protagonizou uma atuação de gala. O brasileiro se aproximou do nocaute no segundo round, ao aplicar o knockdown, só que Masvidal resistiu. Durinho quedou o rival em diversas oportunidades e se manteve à frente nos pontos a todo momento.

Após o resultado oficial, Jorge Masvidal anunciou sua aposentadoria do MMA. Ao longo da carreira, ele soma 52 lutas profissionais – 35 vitórias e 17 derrotas – e disputou o cinturão do Ultimate em duas oportunidades.

Outras duas brasileiras estiveram em ação no UFC 287. Luana Pinheiro bateu Michelle Waterson por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28) no card preliminar, enquanto Jaqueline Amorim foi derrotada por decisão unânime na luta de abertura do evento.

Confira o card completo:

UFC 287

Miami, Flórida, EUA

8 de abril de 2023

CARD PRINCIPAL:

Israel Adesanya nocauteou Alex Poatan aos 4min21s do R2

Gilbert Durinho derrotou Jorge Masvidal por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Rob Font nocauteou Adrian Yanez aos 2m57s do R1

Kevin Holland nocauteou Santiago Ponzinibbio aos 3m16s do R3

Christian Rodriguez derrotou Raul Rosas Jr. por decisão unânime (triplo 29-28)

CARD PRELIMINAR:

Kelvin Gastelum derrotou Chris Curtis por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Luana Pinheiro derrotou Michelle Waterson-Gomez por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28

Joe Pyfer nocauteou Gerald Meerschaert aos 3m15s do R1

Loopy Godinez derrotou Cynthia Calvillo por decisão dividida (28-29, 29-28, 30-27)

Ignacio Bahamondes derrotou Trey Ogden por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Steve Garcia nocauteou Shayilan Nuerdanbieke aos 36s do R2

Sam Hughes derrotou Jaqueline Amorim por decisão unânime (triplo 29-28)