Metodologia de Daniel Mendes rende recorde no UFC e embala nova disputa de cinturão na PFL

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O treinador brasileiro Daniel Mendes voltou a ganhar destaque no cenário internacional do MMA após ver seu aluno AbdulRakhman Yakhyaev conquistar a sétima vitória mais rápida da história do UFC no dia 27 de julho, precisando de apenas oito segundos para nocautear o adversário. O resultado marcante reforça a filosofia de trabalho desenvolvida por Mendes ao longo de mais de duas décadas e chega em um momento importante para a equipe, que também prepara o campeão invicto da PFL Thad Jean para mais uma disputa de cinturão.

Para Daniel, o feito de Yakhyaev representa muito mais do que um recorde dentro do UFC. “Essa vitória foi mais do que especial porque, mais uma vez, um dos meus atletas entrou para os recordes. É mais um lutador com origem na luta agarrada que evolui para se tornar um grande striker no MMA, assim como aconteceu com Erick Silva, Gregory Robocop e o atual campeão invicto da PFL, Thad Jean”, destacou.

Segundo o treinador, a transformação de atletas oriundos do grappling e do wrestling em lutadores completos é resultado de uma metodologia consolidada. “Isso é fruto de mais de 20 anos de estudo sobre o striking no MMA, aliado ao trabalho desenvolvido ao lado do meu sócio, Gesias Cavalcante, e de toda a qualidade da nossa equipe.”

Mendes explica que o desenvolvimento técnico começa por detalhes que muitas vezes passam despercebidos. “Os primeiros ajustes são sempre no posicionamento e na movimentação. Cada categoria de peso exige características diferentes, e nem todas podem utilizar o mesmo estilo de luta. Poucos treinadores percebem isso.”

Sobre o nocaute relâmpago de Yakhyaev, ele revela que o golpe foi treinado repetidas vezes. “Quem já trabalhou comigo sabe que aquele golpe de encontro não foi sorte. Confesso apenas que vê-lo conectar com apenas quatro segundos de luta foi uma surpresa muito positiva.”

Reconhecido por utilizar análises detalhadas dos adversários, Daniel também atribui parte do sucesso ao trabalho de scout, uma ferramenta que utiliza desde os primeiros anos da carreira. “Muitos me consideram um dos pioneiros nesse tipo de estudo no MMA. Comecei a fazer isso ainda em 2007 e 2008, quando treinava o Erick Silva. Fiz todo o mapeamento das fraquezas do Julius Walker e tinha convicção de que o Abdul tinha grandes chances de vencer, embora não imaginasse que tudo seria resolvido logo no primeiro golpe.”

De um recorde no UFC à disputa de cinturão na PFL

Enquanto comemora o momento vivido por Yakhyaev, o treinador já concentra atenções em outro grande compromisso da equipe. No próximo dia 25 de julho, Thad Jean volta ao cage para defender seu protagonismo na PFL diante do russo Shamil Musaev, dono de um cartel de 20 vitórias e apenas uma derrota. “Teremos uma luta duríssima por mais um cinturão. O Shamil é extremamente explosivo, tem grande poder de nocaute e muita resistência. Mas estamos confiantes no nosso trabalho e o Thad vem apresentando um rendimento excelente em todas as fases da preparação”, afirmou.

Apesar do excelente momento vivido por seus atletas, Daniel adota um discurso de cautela. Ele lembra que o alto rendimento exige atenção permanente aos detalhes e que um pequeno erro pode mudar completamente o resultado de uma luta. “Trabalhar com atletas invictos nos mostra que estamos seguindo o caminho certo, principalmente no caso do Thad, que começou conosco ainda como amador, em 2020. Mas no mais alto nível qualquer detalhe técnico ou tático pode custar uma derrota. Recentemente ficamos 20 lutas profissionais invictos entre três atletas da equipe, até que um pequeno erro nos fez perder uma luta na PFL.”

O reconhecimento internacional também tem aumentado a procura pela academia. Nos últimos dias, seis novos atletas, incluindo lutadores do UFC, demonstraram interesse em integrar a equipe. Ainda assim, Daniel garante que o crescimento será feito de forma criteriosa. “Estamos desenvolvendo um modelo de scout com 15 a 20 critérios para avaliar quem realmente agrega valor ao nosso trabalho. Preferimos preservar a qualidade da equipe do que simplesmente aumentar o número de atletas”, concluiu.