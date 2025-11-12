Reveja os treinos de Flavio e Marcelo Behring com participação de Yamasaki

Share it

No ano de 1989, o Bahia era o campeão brasileiro, nossa moeda se chamava cruzado novo e o Brasil se preparava para votar para presidente pela primeira vez desde 1960.

Mas algumas coisas seguiam como sempre, ao menos na escola Behring de Jiu-Jitsu, visitada por uma equipe da emissora TV Educativa.

O que os repórteres da TVE flagraram no dojô em São Paulo foi ouro puro, que o historiador Elton Brasil garimpou no seu canal de YouTube.

Em quatro minutos valiosos, revemos o hoje grande mestre Flavio Behring ensinando o armlock que lapidou com seu mestre, Helio Gracie. A seguir, a aluna Vargas explica por que o tatame sempre foi lugar para a mulherada.

De quebra, vemos um jovem Fernando Yamasaki a explicar por que, mesmo sendo instrutor de luta olímpica, via o Jiu-Jitsu como uma arte marcial mais completa.

Para fechar, o saudoso Marcelo Behring, filho de mestre Flavio, em plena pujança física e técnica, distribui golpes e pisões, e conversa com a câmera sobre surfe, desafios no Havaí e os planos para lutar naquele ano.

Confira a aula especial, e bons treinos esta semana. Oss!