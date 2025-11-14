Railson Albuquerque acumula três títulos consecutivos no Texas

Share it

O atleta de Jiu-Jitsu Railson Albuquerque Silva, de 24 anos, nascido em Brasília e criado no Rio de Janeiro, vive uma das fases mais marcantes de sua carreira. Representando a Gracie Barra, o faixa-marrom desembarcou nos Estados Unidos há apenas quatro meses e já se tornou destaque nos principais campeonatos do Texas.

Com atuações marcadas por técnica refinada e consistência, Railson conquistou três títulos consecutivos (Austin Open, Dallas Open e San Antonio Open), consolidando-se como um dos nomes em ascensão no cenário americano do Jiu-Jitsu.

Determinado a evoluir como lutador, o brasileiro vem direcionando sua rotina de treinos para o aprimoramento do grappling, buscando ajustes finos, novas estratégias e uma performance cada vez mais completa.

“Mudar de país foi um desafio enorme, mas também uma oportunidade única de crescimento. Cada treino e cada campeonato aqui me fazem evoluir como atleta e como pessoa”, afirma Railson.

Mais do que colecionar medalhas, Railson encara essa nova etapa como um processo contínuo de crescimento técnico e pessoal. A dedicação diária aos treinos e o foco em competir nos maiores eventos do mundo refletem o verdadeiro espírito do Jiu-Jitsu: disciplina, superação e evolução constante.

Com uma mentalidade voltada para o progresso e o desejo de alcançar o mais alto nível do esporte, Railson Albuquerque segue trilhando um caminho de aprendizado e excelência. Cada conquista é um degrau a mais em sua jornada de evolução, dentro e fora do tatame.