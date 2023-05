Professor Ivan Rocha e a importância de manter a mente e corpo alinhados

Share it

Texto: Ivan Rocha*

O Jiu-Jitsu traz inúmeros benefícios à saúde mental do praticante. Vivemos num mundo em que boa parte das pessoas sofre de ansiedade e/ou depressão. Jamais se viu uma sociedade tão frágil quanto a atual. Cada vez mais o ser humano sente a necessidade de algo que possa suprir um vazio, um item mágico que possa aliviar a pressão e tirar o foco delas dos problemas.

Um dos grandes benefícios do Jiu-Jitsu está na melhora da concentração e do foco. Por exemplo, durante um treino ou uma competição de Jiu-Jitsu, um detalhe faz toda a diferença porque às vezes precisamos pensar e executar mais de um movimento num curto intervalo de tempo. Se você não se mantiver atento, seu desempenho pode sofrer uma queda.

Os valores e a filosofia do Jiu-Jitsu te tornam mais calmo, centrado e equilibrado. A prática da arte suave ajuda a nossa mente a ficar mais forte e blindada contra o estresse e a depressão. O exercício de atividades físicas auxilia na liberação da dopamina – hormônio responsável pelo nosso bem estar e prazer – e, com isso, temos a autoconfiança reerguida.

Além destas melhorias na saúde mental, o Jiu-Jitsu é primordial para manter a forma física e combater ou prevenir doenças, como a obesidade. Estabelecer uma rotina de treinos e praticar atividades físicas com regularidade estimulam os ganhos de massa corporal e são aspectos valorosos para você impulsionar seu rendimento no tatame.

Se estamos com a mente equilibrada, reduzimos o nível de ansiedade e conseguimos dormir melhor. A qualidade do sono é crucial para enfrentarmos os nossos desafios do cotidiano, seja dentro ou fora do tatame. Dormir bem é sinônimo de qualidade de vida.

O Jiu-Jitsu deixa o praticante pronto para encarar qualquer pressão nos âmbitos profissional e pessoal. Os constantes perrengues nos treinos e a situações de desconforto nos ensinam na prática o poder da consistência e do esforço. Depois de resistirmos àquele aperto, nos sentimos preparados para confrontar a maior das adversidades.

Defendo esses pontos porque respiro o Jiu-Jitsu há 23 anos. Foi no tatame onde eu aprendi grandes lições que me moldaram. Entendi que somos mais fortes do que imaginamos e devemos correr atrás dos nossos sonhos. Também aprendi que a saúde física e mental são os bens mais preciosos que nós temos, por isso, devemos nos cuidar física e mentalmente.

Acredito que a preparação mental seja mais desafiadora do que a física, porque é a nossa mente que nos guia. Nossa mentalidade nos impulsiona ou bloqueia nossas ações. O medo é inerente ao ser humano, mas não podemos ser dominados por essa sensação. Quando o medo e a ansiedade nos vencem, nos tornamos impotentes perante à situação. Eu sempre falo aos meus alunos que o sucesso está à nossa frente, no entanto, é preciso pagar o preço.

Acredite em cada conquista como se ela já existisse. É interessante treinar com atletas mais fortes e com o nível de Jiu-Jitsu acima do seu, esses fatores deixam a nossa mente mais confiante e nosso físico mais forte. Diante da dura rotina diária e a pressão por resultados, é aconselhável aos atletas de alto rendimento o investimento em psicólogos para fortalecer a mente.

Passei a valorizar a preparação mental há cerca de 15 anos, quando percebi que os alunos iniciantes começavam a treinar em razão da baixa autoestima. Após poucos meses no Jiu-Jitsu, eles apresentaram uma evolução significativa em diversos aspectos, como na socialização com os parceiros de treino, recuperação da autoconfiança e na hipertrofia muscular. Esses pequenos ganhos diários sempre me deixaram realizado como professor. Isso me estimulava a seguir em frente com o meu trabalho e reforçar para eles que é essencial manter a mente e o corpo alinhados. O Jiu-Jitsu é a ferramenta que uso para transformar a vida dos meus alunos e passar os ensinamentos que aprendi com os meus professores.

* O professor GMI Ivan Rocha é faixa-preta do terceiro grau de Jiu-Jitsu e representa a Gracie Barra.