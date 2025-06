Primeiros dias do Mundial de Jiu-Jitsu confirmam modalidade cada vez mais global

Share it

Os primeiros passos rumo ao pódio do 29º Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu sinalizam que o esporte caminham para um futuro ainda mais global.

Na faixa-azul e nas divisões juvenis, as peças de ouro foram para jovens atletas da Finlândia (Vertti Puurtinen, da MG Team), do Canadá, dos EUA e até para Israel, com a faixa-azul Zohar Sela. Americana e filipina, a jovem Nina Jacob também foi um dos destaques.

No adulto, a campeã absoluta roxa, promessa de estrela imbatível em alguns anos, foi também uma americana: a lutadora da Alliance Hazel Rose Butcher-Salazar, colecionadora de medalhas no circuito.

Na faixa-marrom, a americana Helena Crevar voltou ao topo do pódio. E, no masculino, houve um campeão belga, o peso médio José Steve Nduazulu Ndilu, da Dream Art.

O Brasil, claro, foi muito bem representado de norte a sul nas divisões de base. Na faixa-marrom, peso-pena, a fera da Rocinha, a imensa e famosa comunidade carioca, Léo Santos (Alliance Rio) brilhou de novo.

No feminino marrom, o título absoluto ficou com a peso superpesado Maria Raniele Alencar, da Atos Jiu-Jitsu. Destaque ainda para a vice-campeã, a estrela meio-pesada Aghata Fernandes da CheckMat, que finalizara a peso leve Sarah Galvão na caminhada até a prata, com uma bonita chave de joelho.

Campeã peso leve mais uma vez, Sarah recebeu a merecida faixa-preta no pódio, ao receber a medalha de ouro com sua família e amigos da Atos.

No masculino, o trono absoluto marrom ficou com o peso meio-pesado Francisco Edu Alves, da Alliance, treinado na equipe de Michael Langhi em SP.

Para os resultados completos do evento da IBJJF em Long Beach, visite IBJJF.org.