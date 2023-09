Por que todo praticante deveria competir? Time GMI dá a dica

Share it

Com exercícios físicos, disciplina e filosofia, não há como negar os benefícios que o Jiu-Jitsu traz a seus praticantes. Mas e na hora de se jogar num campeonato, cheio de riscos e dúvidas? Quais são as vantagens de se competir no Jiu-Jitsu? Com esta dúvida em mente, GRACIEMAG recorreu a um seleto grupo de professores GMI para trazer a você, curioso leitor, a resposta de uma vez por todas.

Com sabedoria acumulada em anos de ensino na arte suave, os professores Leandro “Tatu” Escobar, Alex Carrera, Marcos Cunha e Alexandre Salgado explicam em detalhes os benefícios físicos e mentais de afiar o seu jogo nos tatames competitivos.

Confira os ensinamentos no vídeo abaixo!

