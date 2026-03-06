PBJJF divulga calendário dos próximos campeonatos de Jiu-Jitsu, de Belém a Orlando

Share it

O mês de março marca um período de aceleração intensa para os competidores de Jiu-Jitsu que buscam somar pontos nos rankings internacionais da PBJJF.

Com uma agenda que atravessa continentes, a Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation promove desde abertos regionais até os prestigiados Grand Slams, prometendo testar a garra e o fôlego de atletas de todas as graduações.

A organização tem se destacado por oferecer premiações em dinheiro para os campeões da divisão absoluto, e firmou parcerias de transmissão com plataformas importantes como a FloGrappling.

Confira o calendário para este mês:

* Eventos no Brasil

22 de Março

PBJJF Belém Fall International Open

Belém, PA

28 de Março

PBJJF Grand Slam Goiânia International

Goiânia, GO

* Eventos internacionais

14 de Março

New Jersey Open

22 de Março

Orlando Open

28 de Março

Virginia Grand Slam