Article

PBJJF divulga calendário dos próximos campeonatos de Jiu-Jitsu, de Belém a Orlando

06/03/2026    |    Escrito por: Graciemag Newsroom

Share it
PBJJF: calendário forte e diversificado para o início de 2026. Fotos: Divulgação

PBJJF: calendário forte e diversificado para o início de 2026. Fotos: Divulgação

O mês de março marca um período de aceleração intensa para os competidores de Jiu-Jitsu que buscam somar pontos nos rankings internacionais da PBJJF.

Com uma agenda que atravessa continentes, a Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation promove desde abertos regionais até os prestigiados Grand Slams, prometendo testar a garra e o fôlego de atletas de todas as graduações.

A organização tem se destacado por oferecer premiações em dinheiro para os campeões da divisão absoluto, e firmou parcerias de transmissão com plataformas importantes como a FloGrappling.

Confira o calendário para este mês:

* Eventos no Brasil

22 de Março
PBJJF Belém Fall International Open
Belém, PA

28 de Março
PBJJF Grand Slam Goiânia International
Goiânia, GO

* Eventos internacionais

14 de Março
New Jersey Open

22 de Março
Orlando Open

28 de Março
Virginia Grand Slam

Ler matéria completa Read more
  • TAGS:
Related posts