PBJJF divulga calendário dos próximos campeonatos de Jiu-Jitsu, de Belém a Orlando

O mês de março marca um período de aceleração intensa para os competidores de Jiu-Jitsu que buscam somar pontos nos rankings internacionais da PBJJF.
Com uma agenda que atravessa continentes, a Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation promove desde abertos regionais até os prestigiados Grand Slams, prometendo testar a garra e o fôlego de atletas de todas as graduações.
A organização tem se destacado por oferecer premiações em dinheiro para os campeões da divisão absoluto, e firmou parcerias de transmissão com plataformas importantes como a FloGrappling.
Confira o calendário para este mês:
* Eventos no Brasil
22 de Março
PBJJF Belém Fall International Open
Belém, PA
28 de Março
PBJJF Grand Slam Goiânia International
Goiânia, GO
* Eventos internacionais
14 de Março
New Jersey Open
22 de Março
Orlando Open
28 de Março
Virginia Grand Slam