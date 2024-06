São Paulo Cup arrecada 5 toneladas de doações para vítimas do RS

Share it

Palco de grandes eventos de Jiu-Jitsu em São Paulo, o ginásio Mauro Pinheiro, no complexo Ibiraquera, recebeu no último sábado, 1º de junho, mais um grande torneio. Com as arquibancadas repletas e com 2300 atletas nas áreas de luta, a primeira edição do São Paulo de Jiu-Jitsu superou todas as expectativas dos organizadores.

“Estamos felizes com o resultado final, foram mais de 7 mil pessoas ao longo do dia acompanhando as lutas”, comemorou Roberto Godoi, organizador do evento. “Mais de 120 equipes e 2300 atletas participaram do campeonato. Com destaque para as categorias infantil (kids) e o feminino, que cada vez ganha espaço no mundo da luta. Foram mil atletas só nessas duas categorias. Definitivamente o evento foi um grande sucesso”.

Idealizado pela G13BJJ, equipe fundada pelo craque e campeão Roberto Godoi, o evento contou com 12 áreas de lutas e disputas também nas categorias adultos e masters, tanto feminino quanto masculino. O campeonato foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Além de medalhas, a competição contou com premiações para os atletas.

A primeira edição do São Paulo Cup também foi um sucesso fora dos tatames. A entrada para assistir ao campeonato era 1 quilo de alimento não perecível. No total, cerca de cinco toneladas de doações foram arrecadadas e serão doadas para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.