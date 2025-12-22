Sem categoria

Os 3 conceitos básicos da boa guarda-aranha, por Romulo Barral

22/12/2025    |    Escrito por: Graciemag Newsroom

Romulo Barral faz pegada firme na lapela de Murilo Santana, durante um Mundial de Jiu-Jitsu. Foto: Gallerr

Convidado para um seminário na Alliance tempos atrás, o faixa-preta penta mundial Romulo Barral destrinchou a guarda-aranha em três principais fases.

Para o lutador mineiro radicado nos Estados Unidos, o bom guardeiro ao abrir seu jogo de pernas deve se atentar a três momentos: o pleno controle, o controle sob desconforto e a recuperação.

Ao dominar tais conceitos, o praticante estará em sua zona de conforto para contra-atacar, raspar e finalizar.

Confira o seminário de Barral, repare nos erros básicos da posição apontados pelo craque, e bons estudos.

