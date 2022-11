O treino que fez Gordon Ryan voltar à infância

Share it

Astro do Jiu-Jitsu e nome a ser batido sem kimono, o americano Gordon Ryan fez um treino especial com seu ídolo de infância, Royce Gracie, campeão das três primeiras edições do UFC. Considerado o rei da modalidade nos tempos modernos, Gordon se rendeu àquele que reinou nos primórdios do vale-tudo contra atletas bem mais pesados.

Por meio de suas redes sociais, o atual campeão da superluta do ADCC celebrou a oportunidade de treinar com Royce.

“Foi uma honra encontrar e treinar um pouco com o @realroyce”, publicou Gordon. “Tive meu primeiro contato com as artes marciais ao assistir a um tributo destinado ao Royce das primeiras edições do UFC. O primeiro combate que assisti foi Royce contra Keith Hackney, e fiquei viciado. Depois de assistir a toda a reprise dos UFC 1 e 2, decidi no momento que faria a minha carreira nas artes marciais. É tão fantástico estar a treinar com o homem que me inspirou há 15 anos através da tela de uma televisão. Obrigado a @derekmoneyberg por fazer isto acontecer” finalizou o americano.

Após a postagem de Gordon, Royce enalteceu o craque: “obrigado @gordonlovesjiujitsu por me mostrar algumas técnicas e ir pegar leve comigo. Obrigado @derekmoneyberg pela hospitalidade”, comentou o veterano.

Num determinado momento do treino soltinho, Royce brinca e dispara “Ele [Gordon] é tão leve (risos)”.

Confira no vídeo abaixo momentos do treino entre Gordon Ryan e Royce Gracie: