O triângulo invertido sem kimono da fera Thiago Gaia

No domingo 16 de setembro, o artista marcial Thiago Gaia voltou a subir no palco. Ele foi uma das estrelas do evento Submission Pro Tour 18, em Sacramento, Califórnia, e venceu sua luta em grande estilo, ao finalizar Ignacio Lamoglia no triângulo invertido.

“Evitar espaço somado a pressão total resulta em finalização”, resumiu o professor da Checkmat Brentwood, na Califórnia, após o triunfo no Benvenuti Performing Arts

