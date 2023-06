Mundial 2023: Erich, Kaynan, Tainan, Ruotolo e pelotão de craques confirmados

Share it

O Campeonato Mundial 2023 começou nesta quinta-feira, 1º de junho, e vai estremecer a Pirâmide, em Long Beach, Califórnia, até o próximo domingo dia 4. O grandioso evento organizado pela IBJJF vai coroar os melhores lutadores de Jiu-Jitsu da atualidade e promete eletrizar o público.

Todos os olhares estão voltados ao próximo monarca do Jiu-Jitsu, já que o trono absoluto está vago desde que o atual campeão Nicholas Meregali anunciou que não disputaria o torneio. Diante da ausência de Meregali, o posto mais cobiçado do esporte ganhou novos pretendentes ao reinado.

As categorias do adulto faixa-preta também prometem lutas eletrizantes. Um pelotão de craques consagrados e jovens talentos da nova geração estão confirmados na Pirâmide em busca da conquista mais importante do Jiu-Jitsu.

No peso-galo, o atual campeão Thalison Soares desponta como favorito. O atleta da AOJ tem se consolidado com atuações seguras sem dar tantas brechas aos adversários. Neste ano, o amazonense sagrou-se campeão europeu, em janeiro, com campanha irretocável. Ele terá como principais oponentes Bebeto Oliveira, Lucas Pinheiro, Zayed Alkatheeri, Rodrigo Otavio, Osamah Almarwai, Jordan Vaisman, Rodnei Barbosa e Roiter Junior.

Meyram Maquiné está confirmado no peso-pluma e vai em busca do bicampeonato. O representante da Frates Jiu-Jitsu disputará sua primeira competição internacional desde que deixou a Dream Art. Em 2023, ele foi campeão do GP promovido pelo Chance Spyder Korea e do Grand Slam de Londres, da AJP. Nesta temporada, Meyram coleciona vitórias sobre Fabricio Andrey, Samuel Nagai e Jamil Hill-Taylor. No entanto há um celeiro de craques que pretende destroná-lo. Caso do faminto tubarão Diogo Reis, Diego Pato, Hiago George, Zach Kaina, Malachi Edmond, Reon Niwa e Cleber Clandestino.

Na edição passada da competição, Isaac Doederlein entrou para o grupo seleto de estrangeiros que se tornaram campeões mundiais na faixa-preta. Doederlein foi apenas o sexto americano a conseguir a façanha, que veio após seis tentativas na elite do Jiu-Jitsu. Ele terá a árdua missão de levar o bi porque competidores como Fabricio Andrey, os irmãos Alex e Diego Sodré, Israel Almeida, Oswaldo “Queixinho” Moizinho, Samuel Nagai, Matheus Onda, Daniel Sathler e Alessandro Botelho também querem inscrever seus nomes na história.

O peso leve está com o trono vago pois Tye Ruotolo, que ficou com o ouro após o doping de Mica Galvão, migrou para os médios. A divisão está repleta de atletas do primeiro escalão, como o bicampeão mundial Matheus Gabriel, da Checkmat, e o atual campeão brasileiro Lucas Valente, que busca seu primeiro ouro no Mundial. Outro forte candidato ao título é o tetra pan-americano Johnatha Alves, conhecido pelo estilo estrategista e eficaz. JT Torres, bicampeão do ADCC, está confirmado no páreo e projeta seu primeiro título mundial com kimono. A categoria ainda conta com os perigosos Pedro Maia, que desceu dos médios, Pablo Lavaselli, Natan Chueng, Elijah Dorsey, Gabriel Rollo, Carlos Henrique Costa. O peso leve também recebe a ilustre presença do veteraníssimo Wellington “Megaton” Dias, de 55 anos. O tenaz faixa-preta disputou todas as edições do torneio desde 1996, exceto a passada.

Tainan Dalpra plantou uma hegemonia no peso médio e varreu a concorrência. O astro formado pelos irmãos Mendes está à caça do tri mundial consecutivo e do Grand Slam na temporada. Porém, não terá vida fácil. O principal motivo é que Tye Ruotolo subiu de categoria para desafiar a majestade do rei da divisão. Tainan está invicto há 61 lutas em campeonatos da IBJJF, desde que foi graduado faixa-preta, e provou que o adversário precisará de uma atuação magistral para derrotá-lo. O peso médio também foi encorpado com as chegadas de Mauricio Oliveira e Jansen Gomes, que prometem fazer barulho na competição. Alexandre “Robinho” de Jesus, Elder Júnior e Rolando Samson têm se destacado nas competições e querem brigar pelo pódio.

O meio-pesado coroará o sucessor de Leandro Lo. O saudoso campeão brilhou pela última vez no maior palco do Jiu-Jitsu na edição passada e se tornou campeão mundial pela oitava vez. Um dos maiores favoritos para assumir o posto é Gustavo Batista, amigo de Lo de longa data. Batista tem feito um ano sem falhas e faturou o ouro no Pan e no Brasileiro. Andy Murasaki, Mateus Rodrigues, Matheus Spirandeli, Isaque Bahiense, Francisco Lo, Murilo Santana, Lucas Gualberto, Servio Tulio e Rafael Paganini também chegam em alta no Mundial 2023.

O peso pesado conhecerá seu novo dono, já que Kaynan Duarte subiu para o superpesado. Diante deste cenário, a categoria ganha uma oxigenação e vai promover uma disputa acirrada pelo lugar mais alto do pódio. Atual campeão europeu e brasileiro, Fellipe Andrew surge como um forte candidato ao trono. O atleta da Alliance soma apenas uma derrota em 24 lutas em torneios da IBJJF desde que aterrissou na categoria. O único que o superou foi o polonês Adam Wardzinski, autor de uma virada histórica na final do Pan. Adam também está inscrito na chave e espera complicar o rival. Rider Zuchi, Pedro Machado, Dimitrius Souza, Gabriel Oliveira, Francisco Jimenez e Caio Vinicius aparecem reluzentes no radar.

O superpesado promoverá a colisão entre os campeões mundiais Erich Munis e Kaynan Duarte na chave. Enquanto Erich tenta defender o bi na divisão, Kaynan busca o tri na faixa-preta. Atleta da GFTeam, Gutemberg Pereira desceu para a divisão em busca de seu primeiro título mundial na faixa-preta. A categoria ainda reúne Vinicius “Trator” Ferreira, Fellipe Trovo, Davi Cabral, Marcelo Gomide, Cássio Felipe e Devhonte “Bones” Johnson.

Victor Hugo Costa defenderá o bicampeonato no peso pesadíssimo. O pupilo de Xande Ribeiro vive ótimo momento. Há cerca de um mês, o cearense conquistou o ouro duplo no Brasileiro, com desempenho avassalador. Ele tem como principais adversários Roosevelt Sousa, Marcus “Scooby” Ribeiro, Guilherme Augusto, Ricardo Evangelista, Yatan Bueno, Alexander Trans e Pedro Alex “Bombom”.

As divisões femininas prometem adrenalizar o Mundial 2023. A rainha Gabi Pessanha pode alcançar um feito inédito entre as mulheres nesta edição: o tricampeonato mundial absoluto. A aluna de Marcio de Deus também almeja o duplo Grand Slam – façanha que ela também conquistou na temporada passada. Outras estrelas, como Mayssa Bastos, Brenda Larissa, Ana Carolina Schmitt, Jessica Caroline, Bianca Basilio, Nathalie Ribeiro, Ffion Davies, Luiza Monteiro, Elisabeth Clay, Thalyta Silva, Julia Boscher, Nathiely de Jesus e outras feras prometem sacudir o campeonato.