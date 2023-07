Lucas Pinheiro e Thalison assinam com o One Championship

Share it

Os manauaras Thalison Soares e Lucas Pinheiro assinaram com o One Championship. Lucas e Thalison são campeões mundiais na faixa-preta e integram a elite do Jiu-Jitsu. Eles vão lutar grappling na organização asiática. Ambos ainda não têm data de estreia nem adversários definidos.

Lucas e Thalison se enfrentaram na final do Mundial de Jiu-Jitsu 2023, disputado no começo de junho, na Pirâmide de Long Beach, na Califórnia. Na ocasião, o atleta da Atos imprimiu seu estilo ofensivo e superou Thalison por três vantagens para levar o ouro no peso-galo.

Aos 29 anos, Lucas anunciou sua aposentadoria das competições da IBJJF, ao estender sua faixa no tatame, logo após conquistar seu primeiro título mundial na faixa-preta.

Por outro lado, Thalison, que é aluno dos irmãos Mendes na Art of Jiu-Jitsu, é o único atleta a ser campeão mundial em todas as faixas com e sem kimono, até o momento. Ele brilhou na edição de 2022 do Mundial e faturou o ouro no peso-galo, ao derrotar Bebeto Oliveira por 2 a 0. Em sua apresentação mais recente, Thalison foi campeão do Asian Open, no último fim de semana.

