Marcio de Deus e os pilares do sucesso no Jiu-Jitsu

Share it

Marcio de Deus tem realizado um nobre trabalho à frente da escola Infight, onde transforma vidas de muitos jovens por meio do Jiu-Jitsu. O paraense iniciou o projeto social na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, há 16 anos e hoje colhe frutos da promissora safra que plantou. Marcio é o responsável pela formação da fenomenal Gabi Pessanha, bicampeã mundial no peso e absoluto na faixa-preta, e de outros talentos como Maria Cláudia, de 19 anos e campeã mundial na faixa-marrom neste ano.

Neste mês, os alunos de Marcio de Deus tiveram mais um desempenho estrondoso, no Dublin Open e no Europeu Kids, disputados nos dias 3 e 4 de dezembro. Ao todo, o esquadrão contabilizou 28 medalhas nos dois torneios somados. Vale destacar que todos os 14 atletas que estiveram em ação nesses campeonatos são moradores da Cidade de Deus e fazem parte do projeto social.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Marcio comentou o desempenho de seus atletas no Europeu Kids e no Dublin Open, e contou as estratégias que utiliza para mantê-los motivados.

“Converso bastante com eles, tenho uma relação de pai e filho”, explicou Marcio. “Mostro que a vida pode melhorar através do esporte. Esse resultado no Europeu Kids e no Dublin Open representam uma placa na estrada de vocês. E está escrito: vocês estão na direção certa”.

Ao longo de sua jornada como professor de Jiu-Jitsu e mentor de seus alunos, Marcio de Deus superou inúmeras adversidades para fazer o projeto social decolar, mas sabia que seria recompensado se não desistisse de seus sonhos.

“Enfrentamos muitos desafios para chegar até aqui, como as finanças, o preconceito e a mentalidade. Tive de fazer os alunos acreditarem que era possível viver do Jiu-Jitsu. Nós sonhávamos muito e trabalhamos ainda mais para alcançar resultados positivos. Então sabia que um dia daria certo”, ressaltou o faixa-preta.

Diante de tantos resultados expressivos de seus alunos nos últimos anos, o professor deu dicas a você que sonha se tornar um campeão no Jiu-Jitsu.

“Tenha humildade, simplicidade e lealdade, esses são pilares fundamentais para um sucesso saudável e duradouro”, assegurou ele. “Treine muito, mas muito mesmo. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, somos uma família”.