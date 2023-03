Professor de Jiu-Jitsu por acaso? A saga do GMI Leonardo Machado

Share it

Líder das escolas GMIs BTT North Dallas e BTT Irving, o professor Leonardo Machado ministrou um seminário em Juiz de Fora nas últimas semanas. Léo, que deixou de lado uma promissora carreira como engenheiro para viver em prol do Jiu-Jitsu, recordou seu começo na arte suave.

“A verdade é que o Jiu-Jitsu surgiu na minha vida muito por acaso. Quando jovem eu gostava de luta de trocação, já tinha feito karatê e capoeira. Estava olhando o muay thai para treinar, mas as academias da modalidade eram longe de minha casa”, rememorou o faixa-preta. “Meu irmão já tinha treinado Jiu-Jitsu e comentou comigo. Na época eu malhava e comentei com um instrutor de musculação, um faixa-marrom de Jiu-Jitsu. Ele escutou e prontamente me convidou para assistir a uma aula de Jiu-Jitsu. Fui ver o tal de Jiu-Jitsu em 2003, na academia do meu professor Ricardo Marques, a BTT Juiz de Fora, em Minas. Confesso que não achei muita graça ao olhar, mas o mestrão Ricardo Marques me convidou para fazer uma aula. Foi mágico, e nunca mais parei com esse esporte fascinante.”

Confira, no vídeo a seguir, detalhes do seminário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracie Magazine Brasil (@graciemagoficial)

E você fiel leitor, ainda lembra dos seus primeiros rolas?