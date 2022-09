Leandro Lo x Gordon Ryan e a “arapuca” armada para o brasileiro

Share it

O único combate entre o atual supercampeão do ADCC, Gordon Ryan, e o mitológico Leandro Lo só aconteceu por acaso, e certa sorte dos fãs.

Para rever o confronto no site da FloGrappling, clique aqui.

Era 15 de abril de 2017, o ginásio The Arena em Los Angeles, Califórnia, estava pronto para a seletiva do ADCC daquele ano, na Finlândia.

Além de conhecer mais sete representantes norte-americanos nos tapetes finlandeses, o público foi animado para ver as superlutas. Entre elas, Leandro Lo x Braulio “Carcará” Estima.

Um duelo que o público e os organizadores do ADCC West Coast Trials não veriam. Braulio sentiu uma contusão dentro do ginásio, já no aquecimento, e começou uma busca para ver quem seria brabo o suficiente para entrar lá e se testar com Lo, em cima da hora. Campeão de eventos sem kimono pelos EUA, Gordon viu o cavalo passar selado e saltou.

“Armaram uma verdadeira arapuca para o Leandro”, brinca Luis Panza, córner do saudoso lutador naquele dia. “O Braulio se machucou e o pessoal precisou correr atrás de um adversário duro, e tinha que ser rápido. Pelo que lembro, ofereceram até uma grana extra como forma de compensar o Leandro pelo imprevisto. Afinal, ele iria enfrentar um cara mais pesado e com o jogo totalmente diferente do que ele havia estudado para a superluta.”

O lutador americano estava lá para assistir o irmão mais novo e os colegas da academia Renzo Gracie, e já tinha recebido o convite para lutar em Espoo – onde, por sinal, venceria o peso e ficaria com a prata no absoluto, ao parar em Felipe Preguiça.

A luta foi demais. Com o tempo perfeito, Leandro derrubou Gordon Ryan duas vezes, e evitou o jogo de chaves de perna e calcanhar de Gordon. No fim, 4 a 0 no placar.

Nas demais superlutas, Marcus Almeida “Buchecha” venceu Rafael Lovato Jr por 4 a 0, Roberto Abreu “Cyborg” venceu Vinny Magalhães por 3 a 0 e Bruno Frazatto superou Geo Martinez por 5 a 0.