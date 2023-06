Francisco Lo está pronto para o Mundial: “mais tático e finalizador”

Share it

Francisco Lo é um jovem faixa-preta em ascensão. Aos 22 anos, o atleta da Cícero Costha vai lutar seu primeiro Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu neste sábado, dia 3 de junho, na famosa Pirâmide de Long Beach, na Califórnia.

Francisco está escalado na divisão meio-pesado. Seu jogo agressivo de guarda e finalizações afiadas são as armas que o manauara tem para tentar surpreender os seus oponentes.

Francisco conta que precisou ser mais tática para vencer na elite do esporte. Antes, por exemplo, o atleta “era explosivo e não controlava as posições”.

“Me sinto 100% em tudo. Quando peguei a faixa-preta, eu era muito explosivo e não controlava as posições. Hoje em dia eu faço as coisas no tempo certo, controlo mais a luta e espero o momento certo para atacar minha finalização! Aprendi a ‘cozinhar’ mais a luta. Então, estou 110%! Respeito todos os oponentes, mas quando eles estão na minha frente, eles estão tentando me impedir de realizar meu sonho. Isso é algo que não vou deixar!”, comenta Francisco, oitavo colocado no ranking sem kimono.

O campeão do professor Cícero Costha chegou fazendo barulho na elite da faixa-preta por conta das suas finalizações sobre Adam Wardzinski, Rodrigo Tatu, Eliot Kelly. Ele acredita que os seus treinos estão fazendo a diferença.

“Meus treinos estão ótimos e estão muito puxados. Meu time vem fazendo um ótimo trabalho comigo e com todos em si. Meu manager Keiser Girão vem fazendo a parte física comigo e está me fazendo sair muito mais que 100% da zona de conforto. Estamos sempre preparados!”

A última recente vitória de Francisco foi no Who’s Number One da Flograppling, onde venceu a superluta contra William Tackett.

“Eu não tive tempo de treinar muito. Para falar a verdade, eu fiz um treino sem kimono com minha equipe aqui Grit Factory. Eu queria ter treinado mais para ter finalizado, mas eu tenho certeza que na próxima vez vai ser um Francisco Lo mais agressivo e diferente! Aquele que sempre busca a finalização e o público gosta de ver!”, encerra.