Faixa-preta da Double Five finaliza no UFC Fight Pass

Faixa-preta da equipe Double Five, João Matheus Assonitis conquistou, em Las Vegas, uma vitória expressiva ao finalizar Danny Maira em sua estreia no UFC Fight Pass Invitational 11, na noite de 30 de maio.

O combate, que foi definido no segundo round via chave de calcanhar, marcou um passo importante na carreira do brasileiro.

Assonitis demonstrou paciência do início ao fim da luta, mesmo diante de um adversário perigoso como Maira, faixa-preta de Mikey Musumeci. Após a vitória, João comentou a atuação com autocrítica e foco no aprimoramento.

“Fiquei focado do início ao fim da luta, cometi alguns erros bobos, mas irei consertar para ter uma performance ainda melhor em uma próxima oportunidade”, disse João.

Sabendo do estilo de jogo de Danny Maira, que costuma buscar a guarda para entrar nos ataques de perna, Assonitis preparou uma estratégia para neutralizar o adversário e virar o jogo ao seu favor.

“Sabia que ele iria querer fazer guarda e tentar embolar nas pernas, mas o forte dele é a pegada pelas costas. Então, estava sempre atento a isso. Mas fiquei surpreso que ele atacou bastante o pé, muito mais do que eu achei que faria”, explicou.

Leitura de jogo e tática afiada

O ponto de virada na luta aconteceu quando João conseguiu alcançar a posição 50/50, uma das suas especialidades. Com frieza, ele forçou uma troca de ataques e saiu vitorioso.

“Meu córner me alertou que ele estava cansado e que iria errar em algum momento, então apenas continuei minando as tentativas de embolar dele para conseguir chegar nas pernas. Até que consegui chegar na 50/50, onde me sinto confortável, expus meu pé para ele atacar, e ele acabou expondo o dele, e foi quando ataquei a chave de calcanhar e ganhei a batalha”, detalhou o faixa-preta.

A boa atuação de João não passou despercebida nos bastidores do evento. Após a luta, ele concedeu entrevista ao UFC Fight Pass Brasil e conversou diretamente com os matchmakers responsáveis por sua presença no card.

“Dei uma entrevista para o UFC Fight Pass Brasil e falei com os matchmakers que me deram essa oportunidade no evento, a Claudia Gadelha e o Stephen Tecci. Eles ficaram muito felizes com minha performance e disseram que certamente estarei de volta”, comemorou João.

Com a vitória, Assonitis reforça seu nome no cenário competitivo do grappling e deixa claro que está pronto para os próximos desafios. A atuação em Las Vegas mostra um atleta técnico, consciente e cada vez mais maduro para enfrentar os grandes nomes do esporte.