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Quinze anos depois de protagonizarem uma das finais marcantes do ADCC, André Galvão e Rousimar “Toquinho” Palhares estarão frente a frente novamente. Os dois lutadores fazem a revanche na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, como atração principal do ACBJJ 23. Em 2011, na Inglaterra, Galvão levou a melhor sobre Toquinho na decisão do ADCC. Agora, os dois voltam a se encontrar em momentos diferentes de suas carreiras, mas com a mesma disposição para competir e vencer.

A expectativa para o reencontro é grande. Aos 44 anos, André Galvão, multicampeão mundial e um dos principais nomes da história do Jiu-Jitsu, encara o desafio como uma oportunidade de mostrar sua evolução e continuar se testando em alto nível. O brasileiro destaca o respeito pelo antigo adversário e não esconde a seriedade com que encara a revanche.

“É muito especial! O Toquinho é um dos atletas mais perigosos que existiram no MMA e em nosso esporte, principalmente pelo seu estilo agressivo e pela capacidade de finalizar uma luta agressivamente. Quinze anos depois, estamos aqui novamente, em momentos diferentes das nossas carreiras, mas com a mesma vontade de competir e vencer”, afirmou Galvão.

O faixa-preta também acredita que a experiência acumulada ao longo dos anos mudou sua maneira de enxergar e conduzir uma luta. Segundo ele, a maturidade trouxe mais recursos estratégicos, sem tirar a intensidade que sempre caracterizou seu jogo.

“Hoje sou um atleta muito mais completo e estratégico. Aprendi a estudar melhor meus adversários, administrar minha energia, controlar o ritmo e entender que nem sempre quem faz mais força ou se movimenta mais está lutando melhor. Continuo gostando de lutar com intensidade, mas hoje minha intensidade tem muito mais direção”, explicou.

Do outro lado, Toquinho afirma que já esperava pela oportunidade de reencontrar Galvão, embora não soubesse quando a revanche aconteceria. Conhecido mundialmente pelo poder de finalização, especialmente nas chaves de perna, o brasileiro vê o confronto como um desafio interessante diante das trajetórias distintas que os dois construíram desde 2011.

“Eu já esperava por essa revanche. Só não sabia quando iria acontecer. Respeito todos os caras com quem lutei, porque sei o quanto é difícil chegar ao mais alto nível desse esporte. André se dedicou ao grappling e eu ao MMA. Vai ser interessante essa luta”, declarou.

Para Toquinho, a experiência será uma de suas principais armas no reencontro. O lutador também acredita que o formato especial do ACBJJ pode tornar o combate ainda mais imprevisível.

“Minhas armas são minha experiência. A luta vai ser dinâmica, pode acontecer de tudo, porque essa liberdade que o Battle nos traz faz tudo ser mais inesperado, acredito eu. Existe uma estratégia: vencer”, resumiu.

O duelo terá nove minutos de duração e será disputado sob as regras do ACBJJ. Galvão acredita que esse formato exige adaptações importantes, principalmente em relação ao posicionamento e ao controle das ações. O brasileiro também ressaltou a necessidade de atenção diante do perigoso jogo de finalizações de Toquinho.

“Contra um adversário como o Toquinho, qualquer erro pode custar caro. Ele é extremamente perigoso nas finalizações, especialmente nos ataques às pernas. Por isso, precisamos estar preparados para todas as situações”, avaliou.

Apesar da cautela, André garante que não pretende apenas participar de um reencontro histórico. O objetivo é conquistar mais uma vitória sobre o antigo rival. “Não aceitei essa luta apenas para participar de um evento histórico. Estou vindo para vencer!”, concluiu.

O reencontro entre dois dos nomes mais conhecidos da história do grappling promete ser um dos grandes momentos do ACBJJ 23, que reúne atletas consagrados do Jiu-Jitsu e do MMA em uma programação especial no Rio de Janeiro.

CARD COMPLETO:

ACBJJ 23

Arena Carioca, Rio de Janeiro

Sexta-feira, dia 13 de novembro

100kg: Rousimar Palhares x André Galvão

100kg: Rodolfo Vieira x Andre Sergipano

100kg: Kelvin Gastelum x Herdeson Batista

80kg: Edson Barboza x Rashid Magomedov

60kg: Diogo Reis x Bruno Borges

90kg: Rinat Fakhretdinov x João Zeferino

100kg: Antônio Cara de Sapato x Ivan Shtyrkov

70kg: Yusup Saadulаеv x Ary Farias

80kg: Gleison Tibau x Philip Rowe

90kg: Felipe Costa x Eldar Sayidov

100kg: Kamil Guseinov x Cláudio Ribeiro

80kg: Jonnatas Gracie x Islam Mamilov

80kg: Askhab Zulaev x Joilton Peregrino

80kg: Daniel Willycat x Raisov Yusuf

+80kg: Guilherme Augusto x Yatan Bueno

-80kg: Elijah Dorsey x Gabriel Galvão

80kg: Elves Brener x Natan Schulte

100kg: Rider Zuchi x Vinicius Liberati