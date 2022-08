Conheça o Infant System BJJ, idealizado pelo GMI Rodrigo Macedo

Share it

Nosso GMI em Massachusetts, o professor Rodrigo Macedo tem como missão formar futuros campeões no Jiu-Jitsu e na vida. Faixa-preta da Alliance nos Estados Unidos, Rodrigo é o idealizador do Infant System Brazilian Jiu-Jitsu, metodologia desenvolvida para o ensino de Jiu-Jitsu e defesa pessoal para crianças de 3 a 14 anos. Além do incentivo à prática do esporte, o programa visa à formação social do aluno e engloba inúmeros benefícios, como a melhora na autoconfiança e coordenação motora.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Rodrigo Macedo listou os benefícios do Infant System para as crianças, abordou os desafios de ensinar Jiu-Jitsu no exterior e disse quais foram as principais lições que aprendeu ao ensinar os pequenos e pequenas.

GRACIEMAG: Quando você percebeu que viveria e trabalharia em prol do Jiu-Jitsu?



RODRIGO MACEDO: Comecei a treinar Jiu-Jitsu em 2002, mas já estou aqui nos Estados Unidos desde 1998. Depois de anos de treinamento, após pegar a faixa-roxa, passei a dar aula para as crianças como instrutor e gostei bastante da experiência. Foi nesse momento que tive certeza do que queria fazer na minha vida.

Quais são os maiores desafios de ensinar Jiu-Jitsu no exterior?



A meu ver, não há tantos desafios. Alguns pequenos empecilhos podem atrasar um pouco o professor, como o idioma. Mas acredito que uma academia que não tenha um plano de aula específico para crianças e adultos pode trazer dificuldades. Hoje em dia vejo muitos professores que pretendem abrir uma academia, mas não têm noção de como lidar com alunos pequenos. Ressalto sempre que as aulas infantis não são como as turmas de adultos.

Você criou o projeto Infant System Brazilian Jiu-Jitsu. Como funciona?

Usamos as cores para definir cada disciplina no método Infant System, estratégia que já é recorrente no Brasil. A diferença da nossa metodologia é que damos aos pais e professores o poder das cores, algo que não é aplicado somente nas aulas de Jiu-Jitsu, mas também nos ambientes familiar e escolar. Temos conseguido ótimas respostas dos pais, já que as crianças passaram a prestar mais atenção nas aulas da escola graças ao Infant System. Por meio da disciplina e respeito, despertamos o espírito competidor.

Que benefícios a defesa pessoal traz para seus pequenos alunos?

A defesa pessoal deveria ser obrigatória em todas as academias de Jiu-Jitsu. A prática do Jiu-Jitsu traz diversos benefícios às crianças, como a evolução do condicionamento físico, melhora na coordenação motora, agilidade, respeito à hierarquia, desenvolvimento do reflexo e a autoconfiança. As crianças que praticam a arte suave aprendem muito mais do que movimentos de autodefesa e aplicação de golpes. Durante as aulas, as crianças são estimuladas a melhorar as relações com os colegas e superam dificuldades que transcendem de obstáculos físicos.

Você se refere ao papel do Jiu-Jitsu na parte mental e psíquica, certo?

O Jiu-Jitsu é uma ferramenta que desempenha um papel importante na formação do caráter, já que oferece aos pequenos a possibilidade de pensar em pequenas ações que podem melhorar o convívio social. Os alunos também lidam com questões que os tornam mais dispostos a enfrentar qualquer desafio fora da academia. A falta de paciência é a maior dificuldade das crianças. Hoje em dia, ensinar nossos alunos a saber lidar com as frustrações faz parte do nosso plano de aulas infantil. Ensinamos que ganhar e perder faz parte. Além disso, defendemos que você alcança uma meta quando dá o seu melhor, independentemente do resultado. E ensinar nossos pequenos a lidar com essas emoções é uma delas.

Você ensina crianças diariamente. Mas quais foram seus maiores aprendizados como professor?

Eu me especializei desde muito cedo no Jiu-Jitsu infantil. Passei por muitos desafios como professor. Mas a maior lição que aprendo diariamente com eles é a lealdade e o amor. Um professor de Jiu-Jitsu tem papel fundamental na formação do aluno. E tem a capacidade de influenciar, ensinar e inspirar. Meu objetivo é conseguir ensinar o aluno a lidar com os obstáculos que ele inevitavelmente vai enfrentar ao longo da vida.

Quais são suas próximas metas como professor à frente do seu projeto?

Minha próxima meta é tornar o Infant System disponível para todos os professores e instrutores de Jiu-Jitsu em uma plataforma digital, com ensinamentos de técnicas infantis por meio de vídeo aulas e planos de aula semanais para professores com três turmas: 3 a 6 anos, 7 a 10, e 11 a 14 anos. Estou focado no mercado americano, mas nossa plataforma terá versões em inglês e português. Meu objetivo é mostrar que qualquer professor pode ter uma aula didática e de muita qualidade com um rendimento 100% infantil.

O que mais deixa você realizado como professor?

O legado que deixarei para as futuras gerações, por meio de alguns ensinamentos principais – atenção, respeito, disciplina e o espírito competidor. É o que toda criança precisa adquirir para poder ser um cidadão consciente e respeitado. Destaco que o que aprendemos quando criança é o que levamos para a vida adulta.

Saiba mais sobre o trabalho do professor Rodrigo Macedo, aqui.